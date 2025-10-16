Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
La alicantina Ángela Rodríguez

Los candidatos de la Comunitat al título de mejor cocinero y camarera del año en España

El chef del restaurante Simposio y la alicantina de Bodega Ayrén optan al título que se celebra en Alicante en noviembre

J.A.L.

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:47

Comenta

La segunda semifinal del concurso 'Cocinero y Camarero del Año 2025-2026', que se celebrará en el CdT de Alicante el próximo 13 de noviembre ... con el apoyo del Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana, ya tiene a sus doce semifinalistas en sus dos categorías: los seis concursantes que participarán en la semifinal que busca al mejor cocinero son Borja Moncalvillo (Cantabria), Daniel García Peinado (Málaga), Juanma Salgado (Badajoz), Paula Gutiérrez (Salamanca), Pedro Montolio (Barcelona) y Roger Julián, el chef valenciano que defiende su restaurante Simposio en San Antonio de Benagéber.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
  2. 2 El nuevo complemento de brecha de género exigirá justificar la interrupción o reducción laboral tras tener un hijo
  3. 3 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  4. 4 Detienen en Torrent a la administradora de un estudio de arquitectura por estafar 22.000 euros a un cliente
  5. 5 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  6. 6

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  7. 7 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  8. 8

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  9. 9

    La Universitat de València compra banderas palestinas con dinero público para el profesorado
  10. 10 Nueva condena para la maestra esotérica y falsa abogada con más de 40 detenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los candidatos de la Comunitat al título de mejor cocinero y camarera del año en España

Los candidatos de la Comunitat al título de mejor cocinero y camarera del año en España