Los candidatos de la Comunitat al título de mejor cocinero y camarera del año en España

La segunda semifinal del concurso 'Cocinero y Camarero del Año 2025-2026', que se celebrará en el CdT de Alicante el próximo 13 de noviembre ... con el apoyo del Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana, ya tiene a sus doce semifinalistas en sus dos categorías: los seis concursantes que participarán en la semifinal que busca al mejor cocinero son Borja Moncalvillo (Cantabria), Daniel García Peinado (Málaga), Juanma Salgado (Badajoz), Paula Gutiérrez (Salamanca), Pedro Montolio (Barcelona) y Roger Julián, el chef valenciano que defiende su restaurante Simposio en San Antonio de Benagéber.

Por su parte, los seis profesionales de sala que medirán sus fuerzas para conseguir las tres plazas para la gran final de Alimentaria son Paloma Sánchez (Murcia), Ángela Rodríguez (de Bodega Ayrén & Restaurante, en Alicante), Diego de Obeso (Cantabria), Javier Gil (Madrid), Juan David Marco (también de Madrid) y Juan Pedro López (Jaén). Todos ellos competirán por ambos títulos en la gala que acogerá la ciudad alicantina, uno de los más reconocidos del panorama gastronómico español, en el marco de la Capitalidad Española de la Gastronomía 2025. Programa Semifinal Alicante del Concurso Cocinero y Camarero del Año

La semifinal de Alicante del Concurso Cocinero y Camarero del Año se celebrará el 13 de noviembre en el CdT de Alicante, en una jornada que se desarrollará de 10:00h a 19:00h y que combinará competición, formación, debate y gastronomía en vivo. Durante la mañana, tendrán lugar de forma simultánea las pruebas oficiales de los concursos de cocina y sala. El programa comenzará a las 10.00h con el coloquio «¿Dónde están las mujeres en gastronomía?», moderado por Rocío Riquelme en el que participarán ponentes de MEG (Mujeres en Gastronomía). Continuará a las 10:20h con una cata hedonista dirigida por Yolanda Nieto, directora de marketing de Amarga y Pica y, a continuación, tendrá lugar un showcooking a cargo de Silvia Antón, culinary advisor de Florette, centrado en el papel de la IV gama en la restauración gourmet. A las 11:20h será el turno de una demostración gastronómica a cargo de líderes de Asociaciones de Hostelería Alicantina. La jornada continuará a las 12:20h con una mesa redonda sobre los retos de la hostelería organizada junto al Ayuntamiento de Alicante y asociaciones del sector, en la que participará la concejala de Comercio y Hostelería, Consumo y Mercado, Lidia López. Ya a las 13:00h intervendrá el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, con la ponencia Provincia de A Coruña 'A paisaxe que sabe', que precederá a la degustación de arroces alicantinos ofrecida de 13:30h a 15:30h por el alumnado del CdT junto a NTGAS.

Por la tarde, el programa retomará su actividad a las 16:00h con la ponencia «La nueva era de los zumos en la mixología» impartida por Mireia Riba, embajadora de Juver Zumos y ganadora del Concurso Camarero del Año en 2022. A las 16:20h tendrá lugar una mesa redonda dedicada al turismo gastronómico como fuente de sostenibilidad, con voces referentes del sector turístico y hostelero como la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Ana Poquet, el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira y el secretario autonómico de turismo de la Comunitat Valenciana, José Manuel Camarero. Entre las 17:00h y las 19:00h tendrá lugar la gala de entrega de premios que contará con la presencia de la Consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

Ampliar El cocinero valenciano Roger Julián.

El jurado de la semifinal de Alicante está copresidido por Susi Díaz (La Finca *, Elche) y Joaquín Baeza Rufete (Restaurante Baeza Rufete *, Alicante). Otros chefs destacados de la provincia que evaluarán a los participantes son Cristina Figueira (El Xato *, La Nucía), Dani Frías (La Ereta, Alicante), Rafa Molina (Tabula Rasa, Alicante), Aurora Torres (Lula by Aurora Torres, Los Montesinos, Alicante), Pablo Montoro (Espacio Montoro, Alicante) y María José San Román (El Monastrell, Alicante). Completan el jurado los prestigiosos periodistas gastronómicos José Carlos Capel y Julia Pérez y los cocineros Raúl Resino (Raúl Resino Restaurante *, Benicarló), Iván Domínguez (NaDo, A Coruña) además de José Puentes y Luis Rodríguez, docentes de la red de CdT (Red de Centros de Turismo de la Comunidad Valenciana), y Sergi Martínez como jurados técnicos. Cabe destacar que Joaquín Baeza Rufete y Raúl Resino han sido ganadores del concurso Cocinero del Año. Jurado de la semifinal de Alicante del Concurso Camarero del Año.

Por su parte, el jurado de la semifinal de Alicante del concurso Camarero del Año está compuesto por grandes profesionales de la sala a nivel nacional entre los que destacan el maître Casto Copete y Elisabeth Gomes, ambos de Alicante. Casto Copete, Iratxe Miranda, Ángela Marulanda y David Seijas valorarán las pruebas de mesa mientras que Elisabeth Gomes, Joan Francesc Gallego, David Mazón e Iván Talens serán jurados de barra. Mireia Riba será jurado técnico de barra y el veterano Mariano Castellanos, jurado técnico de mesa. El reconocido maître y sumiller murciano, Antonio Chacón, ejerce de presidente y coordinador del jurado del concurso Camarero del Año.