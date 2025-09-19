Bares que no lo son y el auge de lo clásico

Míster Cooking VALENCIA Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:38 Comenta Compartir

Nos asomamos ya al otoño, aunque el calorazo que nos hace no nos hable de eso. Tradicionalmente en estos tiempos se comenta, gastronómicamente hablando, cuáles van a ser las aperturas del nuevo curso. Pero propongo cambiar la mirada: observar las que han tenido éxito en el último año: las tendencias que marcan los gustos y preferencias de los consumidores. Y, sobre todo, cómo se quiere disfrutar del placer de comer. En este sentido, si miramos hacia atrás y vemos qué ha pasado y qué está pasando, descubrimos que el gran 'cuore' de los 'foodies' –o mejor dicho, disfrutones de la mesa- lo que buscan es salir a cenar o comer sin complicaciones. Literalmente. Sin complicaciones. Ir a lugares fáciles, golosos, donde la cocina les ofrezca garantías de disfrute o ciertas provocaciones y experiencias divertidas. Distintas. Libres de protocolos. E, insisto, muy golosa. Esto en qué se resume: en técnicas que nos son familiares y atractivas, en productos de calidad y muy reconocibles y en espacios cómodos pero libres de corsés.

Vamos a ejemplos prácticos, que es lo que se debe hacer. Uno, el primero es muy evidente. De hecho, ya les postulan algunas plataformas como candidato a la apertura del año. Yo he hablado mucho de ellos, y me temo que seguiré haciéndolo. Barbaric, que premiamos en nuestras Historias Con Delantal 2025. ¿Qué me interesa de ellos? Os pongo en antecedentes. La primera vez que entré en el local me recordó a Gresca (en Barcelona). Pero entenderme: en dos cosas, dos trazos gruesos. El concepto y el nivel de cocina. Un bar que no lo es y alta gastronomía que se sirve casi como un local de tapas. Vaya, el paraíso. ¿Qué han hecho más que bien Alex y Julia (con su equipo) en Barbaric? No dejar que decaiga su pasión. Y, junto a la imparable tendencia de los vinos naturales que abanderan de manera magistral, encontramos una propuesta gastronómica que es absolutamente viva, apasionada, seductora y técnicamente sublime. Un ejemplo, de su carta de ahora, la versión del pato lacado que cuelga ahumándose de su cocina. O, mi debilidad, sus platos de pasta en cadena que, en esta temporada han abierto brecha con una propuesta (casi en dulce) basada en la calabaza.

Ampliar LP

Segundo pase para hablar de La oficina. La última apertura del tándem Germán y Carito. En este caso, lo que se enfatiza no es tanto ese desenfado y 'buenrollismo' de Barbaric, si no la apuesta por un servicio impecable sobre una cocina clásica en la que pesa el producto y la imponente opción de la brasa. Cuando los visité este verano dejé escrito en mi diario: «Me ha chifaldo. Me han gustado sus bocados, su concepto y su equipazo... Angie, Pedro, Sergio... Gracias Carito y Germán por nunca dejar de soñar y seguir repartiendo felicidad sin fin«. La lubina madurada fue una locura entre verduras y boniato. Como su lasaña, o la foccacia….

Ampliar Poner en valor la guarnición. Ese boniato de La Oficina me enamora. LP

Y tercera opción. Aquí nos marchamos fuera. En Girona, un local que se llama Arròs i Peix y con el que volvemos a esas fórmulas desenfadadas pero basadas en el producto y en la buena ejecución. Pero destaca además por el ingrediente de la diversión y la novedad. Es un restaurante de gama media –sin pretensiones- con un puesto de pescado y marisco tal cual lo podrías encontrar en un mercado tradicional. Lo primero que haces es pasar por allí cuando entras. Eliges de la parada qué quieres comer –te lo pesan y conoces el coste al instante- y completas con el resto de oferta de la carta. Te sientas y comes, en unas mesas muy bistrot (casi con regusto anticuado) en el que hasta la carta de vinos tiene precios competitivos. Y disfrutas, de un marisco fresco y bien tratado, sin precio desorbitado y, sobre todo, decidiendo tú en ese mismo instante hasta cuánto te quieres gastar.

Ampliar El puesto de marisco y pescado de Arròs & Peix LP

Son, en definitiva, tres ejemplos que hablan de lo que es tendencia ahora en la gastronomía. No la alta gastronomía. Ni siquiera pensada para los muy 'foodies' –otra vez el palabro- o súper gourmets. Si no para la gran mayoría de amantes de la cocina.

Esos que disfrutamos, sin duda, buceando con el último menú de Can Roca o de Quique Dacosta, pero que lo pasamos bomba también entre la jaleada pasta del Alquimista o los platos inteligentesdel siempre reverenciado Canalla Bistro. Por cierto, dos veteranos ya de la ciudad que necesitan una visita de Míster Cooking bien pronto. Vaya, que en nada me voy para allá.

Y eso, pues que nos seguimos encontrando entre mesas. Esto es, ya lo sabes, el Diario de Míster Cooking.

Temas

Gastronomía

Comenta Reporta un error