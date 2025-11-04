Barbaric, único restaurante valenciano distinguido por The Fork entre los mejores proyectos jóvenes de la gastronomía española

El trayecto que separa Valencia de Madrid, algo más de 350 kilómetros, apenas una hora en avión y menos de dos horas en tren, siempre ... ha sido más largo de lo que parece. Por suerte, los tiempos se acortan, las culturas se hermanan y nuestros talentos son cada vez más reconocidos en la capital. Viajamos hasta allí para celebrar la cuarta edición de The Fork Awards, reconocimientos gastronómicos de carácter anual que ponen el foco en proyectos jóvenes repartidos por toda España. Con hasta seis candidatos, la Comunitat lideraba las nominaciones junto a Castilla y León; y aunque Cataluña y Madrid fueron las grandes triunfadoras de la noche, los valencianos supimos conquistar nuestra plaza.

Sucedió gracias a Julia Dewald y Álex Sánchez, los Barbaric, elegidos entre los diez finalistas de la noche. «No nos lo esperábamos, la verdad», reconocen, si bien celebran que les otorgue «mayor visibilidad nacional». Estamos ante un restaurante que ha hecho posible la conquista de la escena gastronómica desde un barrio obrero, como es Patraix. Sin protocolos ni imposturas, trabajan desde la mayor libertad culinaria, empresarial y personal. Como ya dijimos cuando les otorgamos el premio de LAS PROVINCIAS, son eléctricos y únicos, a medio camino entre el bar de siempre y el restaurante de autor europeo, con fogones abiertos a la sala y barra para comer junto al chef. El mensaje que lanza Valencia con Barbaric al resto de España es que aquí también pueden crecer restaurantes indómitos, con sus propias reglas.

La chef Vicky Sevilla, a cargo de Arrels (Sagunto), fue la responsable de nominar a este restaurante valenciano, que también podría calificarse de wine bar, dada la especial atención que presta al vino natural. Cabe recordar que los nominados de The Fork son seleccionados por un jurado profesional, este año compuesto por 58 chefs españoles, todos con 3, 2 o 1 Estrella Michelin. Entre ellos, nombres como Paco Morales (Noor), los Hermanos Torres, Martín Berasategui, Begoña Rodrigo (La Salita) o Carito Lourenço (Fierro). Después, los usuarios de la plataforma eligen sus aperturas favoritas de entre esta tanda. El periodo de votación de esta edición ha sido desde el pasado 8 de septiembre hasta el 19 de octubre, llegando a recoger cerca de 25.000 votos, la cifra de participación más alta de todas las ediciones.

Ampliar Los ganadores de The Library sobre el escenario del Teatro Principe Pío. THE FORK

Vamos con la gala. Celebrada en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío, a la cita concurrieron más de 300 invitados del sector gastronómico. Después del cóctel de bienvenida, se pasó a una cena en mesa, mientras en el escenario se iban anunciando los ganadores. Ejercía de maestro de ceremonias el presentador de televisión Roberto Leal, quien daba paso a los vídeos de cada proyecto. En concreto, para los TheFork Awards con Mastercard estaban nominados un total de 41 restaurantes, distribuidos en 14 autonomías -dos más que el año pasado-. De la ciudad de Valencia, Mengem, Memoria Gustativa, Barbaric y Xaruga. A ellos se sumaban Terra, en el centro histórico de Cullera, y Vermuda, situado en Alcossebre (Castellón).

También hubo presencia valenciana sobre las mesas, a cuenta del menú especial que degustaron los invitados, diseñado específicamente por tres cocineros españoles. Uno de ellos, Rafa Soler, que cuenta con una Estrella Michelin en Audrey's (Calpe). Él se encargó de servir el entrante de quisiquilla con almendra y el postre, mientras que Rocío Parra (En la Parra, en Salamanca) y Xune Andrade (Monte, en Asturias) presentaron los platos principales. Los finalistas se anunciaban por tandas de tres, y fueron Bar Canyí, Eldelmar, Incorrecte y Leña, todos ellos en Barcelona; La Barra de la Tasquería y Desborre, en Madrid; Aquiara, en Menorca; y Leartá, en Sevilla. El Mastercard Impact Award, novedad de este año para poner en valor a los restaurantes que impulsan positivamente su comunidad, recayó en Arsa, en Logroño.

Finalmente, el ganador, y por ende el más votado por los usuarios de la plataforma The Fork, fue The Library, en Madrid. Situado en pleno corazón de la calle Serrano, había sido propuesto por los chefs Ramón Freixa y Mario Sandoval. En realidad, se define como wine bar gastronómico, con una bodega que alberga 3.500 referencias y un club privado que sirve de exclusivo punto de encuentro . Sandro Silva y Marta Seco están al frente del negocio, perteneciente al Grupo Paraguas, que en muy poco tiempo ha obtenido gran éxito en la capital. Con el premio oficial, el recuento deja a cuatro finalistas catalanes, tres madrileños y una miscelánea de negocios, algunos de gran envergadura, frente a otros más pequeños y de autor en toda la geografía.

La cuarta edición de sus premios consolida a The Fork como un gran dinamizador de los nombres jóvenes del panorama nacional; ojalá todos con tanta identidad como Barbaric, que es uno de esos proyectos llamados a revolucionar Valencia. Porque son estos pequeños rayos de luz los que de verdad necesitan del foco verde.