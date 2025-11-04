Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Julia y Álex, guerreros de Patraix, en la puerta de Barbaric. LP
FINALISTAS VALENCIANOS

Barbaric, único restaurante valenciano distinguido por The Fork entre los mejores proyectos jóvenes de la gastronomía española

La Comunitat era la autonomía con más nominaciones en la cuarta edición de los premios gastronómicos. Hubiese sido raro volver con las manos vacías, y el restaurante más eléctrico de Patraix se encargó de que no lo hiciésemos

Almudena Ortuño

Almudena Ortuño

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:32

Comenta

El trayecto que separa Valencia de Madrid, algo más de 350 kilómetros, apenas una hora en avión y menos de dos horas en tren, siempre ... ha sido más largo de lo que parece. Por suerte, los tiempos se acortan, las culturas se hermanan y nuestros talentos son cada vez más reconocidos en la capital. Viajamos hasta allí para celebrar la cuarta edición de The Fork Awards, reconocimientos gastronómicos de carácter anual que ponen el foco en proyectos jóvenes repartidos por toda España. Con hasta seis candidatos, la Comunitat lideraba las nominaciones junto a Castilla y León; y aunque Cataluña y Madrid fueron las grandes triunfadoras de la noche, los valencianos supimos conquistar nuestra plaza.

