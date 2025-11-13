Arts de Luna: el cava ecológico que transforma cada brindis en arte

Suplementos Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:37 Compartir

Hay burbujas que no solo acompañan una celebración: la inspiran. En un mundo donde los brindis son más conscientes, Bodegas Murviedro propone una nueva forma de celebrar la vida con su gama de cavas ecológicos Arts de Luna. Inspirados en la luna y en el arte: dos símbolos universales de belleza y renovación, estos espumosos nacen para quienes saben disfrutar los pequeños placeres con estilo, sensibilidad y respeto por la tierra.

Desde los viñedos bañados por el Mediterráneo hasta cada copa servida, Arts de Luna representa una actitud ante la vida: vivir con arte, brindar con propósito.

Un siglo de historia, una mirada al futuro

Requena, en el corazón vitivinícola valenciano, es el escenario donde la historia y la innovación se dan la mano. Allí, Bodegas Murviedro lleva casi cien años elaborando vinos que reflejan el alma mediterránea: intensa, luminosa y honesta. Fundada en 1927 como filial del grupo internacional Schenk, la bodega combina el saber hacer artesanal con la tecnología más avanzada, fiel a una filosofía que reivindica el origen sin renunciar a la evolución.

Ampliar Cava Arts de Luna

Su nombre «muri veteres», que significa murallas antiguas, recuerda la solidez de su legado, pero también su vocación por reinventarse. Hoy, Murviedro es una marca global, presente en los principales mercados del mundo, pero con los pies firmes en la tierra que la vio nacer. Cada vino cuenta una historia de paciencia, respeto y conexión con la naturaleza.

La luna como musa, el arte como lenguaje

De esa herencia nace Arts de Luna, una colección de cavas orgánicos que reinterpretan la tradición valenciana con un lenguaje contemporáneo. Su inspiración proviene de dos fuerzas eternas: la luna, que guía los ciclos de la vid, y el arte, que enciende la creatividad y la emoción.

La marca celebra la belleza de lo cotidiano y reivindica el poder del detalle. Porque cada brindis puede ser una obra de arte si se hace con alma.

Ampliar Arts de Luna Brut Nature

Diseñadas para un público joven, urbano y sensible a lo natural, las burbujas de Arts de Luna son el reflejo de un nuevo lujo: el de disfrutar sin prisa, con autenticidad y coherencia. Son cavas que no solo acompañan una comida o una fiesta, sino que marcan un estilo de vida —ligero, luminoso y consciente— donde la elegancia nace del respeto por la tierra.

Tres formas de celebrar bajo la luna

La colección Arts de Luna se compone de tres espumosos con personalidad propia, todos elaborados con uvas ecológicas cultivadas y siguiendo métodos de mínima intervención. Cada uno tiene su momento, su carácter, su forma de brillar:

-Brut: clásico, versátil y sofisticado. Combina Macabeo y Chardonnay, con notas de frutas blancas y cítricos, y un toque de pastelería fina. Su frescura lo convierte en un imprescindible para los aperitivos, los brindis de tarde o las cenas entre amigos.

-Brut Nature: la versión más pura y elegante, sin adición de azúcar. De color amarillo pálido con destellos verdosos, es delicado, equilibrado y perfecto para acompañar mariscos o platos ligeros. Un cava para quienes prefieren la naturalidad en estado líquido.

-Brut Rosé: elaborado con Garnacha ecológica, es la joya más fotogénica de la colección. De tono bronce y burbuja sutil, despliega aromas de frutos rojos maduros y una acidez vibrante que lo hace ideal para acompañar postres o tardes de celebración.

Ampliar Arts de Luna Cava Brut

Los tres son aptos para vegetarianos y veganos, porque el lujo auténtico también es ético.

El arte de brindar con conciencia

Más allá de su sabor y su estética, Arts de Luna es una declaración de principios. Cada botella es fruto de un proceso sostenible que respeta los ritmos naturales del viñedo y evita el uso de productos químicos. En sus métodos de vinificación, Murviedro apuesta por tecnologías limpias y un consumo responsable de recursos, en línea con su compromiso medioambiental global.

En palabras del equipo de la bodega:

«La verdadera sofisticación está en cuidar la tierra que nos da lo mejor de nosotros mismos.»

Por eso, brindar con Arts de Luna no es solo un gesto festivo: es un acto de conexión con la naturaleza y con quienes comparten la mesa.

Ampliar Arts de Luna

Burbujas para la Navidad (y para la vida)

Esta Navidad, Arts de Luna se presenta como el acompañante perfecto para mesas elegantes, regalos con historia o encuentros improvisados que se alargan durante toda la noche. Sus burbujas finas y persistentes elevan cualquier momento: una cena íntima, un postre compartido o un abrazo esperado a la categoría de ritual.

El Brut Nature aporta sobriedad y equilibrio a platos de mar; el Brut Rosé añade color y frescura a los brindis de fin de año; y el Brut clásico se adapta a cualquier ocasión con su carácter alegre y versátil.

Son cavas que no buscan deslumbrar con artificios, sino emocionar con autenticidad. Y eso, en un mundo saturado de estímulos, es una forma de arte.

Requena, origen y horizonte

En el corazón de la comarca de Utiel-Requena, Murviedro continúa ampliando su legado con una visión global y sostenible. Su papel activo en la vida cultural y enoturística de la región que demuestra que su éxito no se mide solo en exportaciones, sino en su capacidad para mantener vivo un patrimonio compartido.

Con Arts de Luna, la bodega no solo lanza una nueva gama, sino una manera de celebrar diferente. Más consciente, más mediterránea, más luminosa.

Porque, al final, lo importante no es solo con qué se brinda, sino por qué.

Ampliar Arts de Luna Cava Rosado

Una invitación a celebrar con arte

Arts de Luna resume la filosofía de Murviedro: unir tradición y modernidad, respeto y creatividad, tierra y cielo. Cada copa es una pequeña obra de arte efímera, una pausa para disfrutar del presente, una chispa que nos recuerda que la vida, como el vino, se mide en momentos, no en días.

En un tiempo donde lo auténtico vuelve a ser lo más deseado, estas burbujas mediterráneas son un recordatorio de que el lujo puede ser sencillo, ecológico y profundamente humano.

Arts de Luna: burbujas que inspiran.

Temas

Valenciano

Navidad

Vino

Nature

Requena

Luna