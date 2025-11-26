Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Adrián Peralta y Jorge Lengua, con la chaquetilla, celebran su primera Estrella. MICHELIN
NUEVAS ESTRELLAS MICHELIN 2026

«Al apostar por los jóvenes, la Guía Michelin garantiza su continuidad»

Hablamos con Jorge Lengua (Llavor, Oropesa del Mar) y Rubén Miralles (Vinarós), dos chefs que han conseguido algo histórico: que la provincia de Castellón obtenga dos nuevas Estrellas en una misma gala Michelin

Almudena Ortuño

Almudena Ortuño

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:39

Castellón brilla como nunca, tras la concesión de una primera Estrella para Llavor y otra para Rubén Miralles, que elevan a cinco el ... recuento de restaurantes estelares en esta provincia. Los dos chefs, jóvenes, talentosos y ambiciosos, han conseguido lo insólito: que su territorio reciba dos condecoraciones simultáneas en una misma gala, durante la que se presentaba la edición 2026 de la Guía Michelin de España y Andorra 2026. En clave autonómica, también se ha entregado una nueva Estrella en Valencia, que ha ido a parar al restaurante Simposio, a cargo del chef Roger Julián. El palmarés pone de relieve que la gastronomía autonómica sigue ilusionando, y mucho, gracias a proyectos jóvenes con una filosofía común: todos trabajan con la despensa de proximidad y revitalizan los clásicos desde una mirada contemporánea.

