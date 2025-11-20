Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia un fin de semana invernal en la Comunitat y activa un triple aviso amarillo
La hamburguesa Luceo Burguer. LP

De Albal al mundo, nace la primera hamburguesa con panettone

Tres emprendedores locales , Burger l'Horta, Luceo Boutique Fitness y David Esteve Pastisseria, unen fuerzas para crear la Luceo Burger, una propuesta única que solo se servirá en noviembre

Nacho Roca

Albal

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:46

Albal vuelve a sorprender con talento local. Tres negocios del municipio han unido creatividad, técnica y oficio para dar vida a una pieza gastronómica inédita: ... la Luceo Burger, la primera hamburguesa del mundo que utiliza panettone como pan de burger.

