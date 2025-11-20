De Albal al mundo, nace la primera hamburguesa con panettone

Albal vuelve a sorprender con talento local. Tres negocios del municipio han unido creatividad, técnica y oficio para dar vida a una pieza gastronómica inédita: ... la Luceo Burger, la primera hamburguesa del mundo que utiliza panettone como pan de burger.

Detrás del invento están Burger l'Horta, Luceo Boutique Fitness y el maestro pastelero David Esteve, tres referentes en sus respectivos ámbitos que han querido demostrar hasta dónde puede llegar la colaboración entre profesionales de un mismo pueblo.

Un panettone pensado para la cocina salada

La clave de la Luceo Burger está en su pan. David Esteve, reconocido pastelero, ha desarrollado una versión específica de panettone que, lejos de ser un postre, se comporta como un pan gourmet adaptado a la textura y peso de una hamburguesa.

«Es una masa muy especial», explica Esteve. «Su fermentación natural requiere al menos dos días, y dependiendo del clima puede alargarse incluso más. Buscábamos un pan esponjoso y aromático, pero lo bastante firme como para soportar proteínas, salsas y estructura».

El resultado acompaña a una receta igualmente singular: carrillera de cerdo desmigada, hamburguesa de vaca rubia gallega (Carnicería Català), cheddar ahumado, salsa Hotney (también de Català) y patatas con salsa cheddar y virutas de chocolate como guarnición. Quienes la han probado la definen con una sola palabra: legendaria.

Disponibilidad limitada, solo en noviembre

La Luceo Burger estará disponible solo los miércoles y jueves de noviembre, exclusivamente en Burger l'Horta (Albal), dentro de su propuesta mensual «Burger del Mes». Habrá unidades limitadas en cada servicio y únicamente se podrá recoger en el local. Por el momento, no habrá reparto a domicilio.

Una alianza local con visión global

Para Blas Lozano, gerente de Burger l'Horta, la iniciativa es fruto de una larga relación profesional: «Llevamos cuatro colaboraciones junto a David Esteve, pero en esta ocasión se han sumado Noèlia Tomàs y Joan Lara, de Luceo Boutique Fitness, y juntos hemos creado una hamburguesa única en el mundo. Hacía tiempo que queríamos trabajar con panettone, pero David lo ha llevado a otro nivel».

El proyecto también refleja una nueva forma de colaboración entre sectores: el deporte y la salud (Luceo), la hostelería (Burger l'Horta) y la alta pastelería (David Esteve). Desde Luceo Boutique Fitness explican que la idea surgió como una forma de unir equilibrio, disfrute y esfuerzo:

«Para nosotros, cuidarse no significa renunciar. Una persona activa y saludable puede disfrutar de la buena comida sin culpa ni contradicción. De ahí nace la Luceo Burger: de entender el equilibrio entre la fuerza, el fuego y la dulzura, entre el movimiento y el placer».

Hecha en Albal, pensada para el mundo

El proyecto, nacido y desarrollado íntegramente en Albal, aspira a trascender fronteras por su concepto innovador y su mensaje de colaboración local. Una hamburguesa que une tres oficios, tres visiones y un mismo orgullo: el talento de Albal hecho por gente de Albal.