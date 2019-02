Villanueva de Castelló y Alberic se medirán en la Sección de Honor La Societat Unió Musical d'Alberic fue Primer Premio de la Sección de Honor en 2017. / lp Ambas formaciones cuentan con numerosos galardones a sus espaldas que permitirán disfrutar de una gran final el 21 de julio El sorteo permite conocer ya a los integrantes del Certamen Internacional de Bandas 'Ciudad de Valencia', que llega a su edición 133 OCTAVIO HERNÁNDEZ BOLÍN Jueves, 7 febrero 2019, 00:32

valencia. Después del preceptivo periodo de inscripción, el pasado martes se celebró en el Palau de la Música de Valencia el sorteo entre las bandas inscritas para participar en la 133 edición del Certamen Internacional de Bandas 'Ciudad de Valencia' 2019. Continuando con la tónica de otros certámenes sigue la tendencia de escasa participación de las bandas de música en estos concursos. Son pocas las sociedades musicales que renuncian a su zona de confort y acometen el proyecto colectivo de inscribirse en un certamen con el esfuerzo que ello conlleva. No debemos olvidar que las bandas valencianas han conseguido su nivel y su prestigio internacional gracias a esa tradición de permanente rivalidad artística que les lleva a medirse entre ellas en todo tipo de certámenes: sinfónicos, de música festera o incluso de música de cine...

La sección de Honor tendrá lugar el domingo 21 de julio y en ella sólo competirán la Societat Unió Musical d'Alberic y la Societat Musical Lira Castellonera de Villanueva de Castellón, con lo cual ya les podemos adelantar que tendremos un ganador de la Ribera Alta. La Unió Musical de Alberic lleva una progresión constante desde el año 2004 en el que se alzaron ganadores del Certamen Nacional 'Ciudad de Cullera'. En 2005 obtuvieron el Primer Premio de la Sección Primera del Certamen Internacional de Bandas 'Ciudad de Valencia' y un primer premio en el Certamen de Altea de 2009. Desde el año 2007 participan en la Sección de Honor del 'Certamen Internacional de Valencia' en donde han concursado los años 2007, 2011, 2013, 2015 y 2017 con un palmarés de un tercer premio, tres segundos y un primer premio absoluto conseguido el pasado 2017. Para su presidente Enrique Alonso este gran momento artístico no sería nada si no fuera acompañado de una complicidad social por parte de todos los músicos. «Ver desfilar a más de 180 músicos en la procesión del Domingo de Ramos no tiene precio. En momentos así es cuando te das cuenta del compromiso de todos y del buen ambiente reinante», resaltaba un ilusionado Alonso. La brillante trayectoria de esta entidad tiene otro nombre propio: el de su director titular desde 2005 Daniel Ferrero Silvaje. Bajo su batuta la sociedad ha debutado y se ha consolidado en la categoría reina del certamen más importante de España y ha conseguido incluso alzarse vencedora de esa codiciada sección. Ninguna otra banda participa cada dos años en la sección de Honor. Esta regularidad les ha hecho progresar y ganarse el respeto de todas las bandas de su categoría.

A apenas 8 kilómetros, pero al otro lado del Xúquer, están sus vecinos y ahora también rivales de la Societat Musical Lira Castellonera de Villanueva de Castellón, una histórica sociedad musical fundada en 1878. Sus últimas participaciones en la sección de honor del 'Ciudad de Valencia' son en los años 2012 y 2014 donde consiguieron dos terceros premios. Desde 2015 la directora de La Lira Castellonera es la reconocida Beatriz Fernández. Directora de la Orquesta de la Universidad y subdirectora de la Banda Municipal de Castellón nos adelantaba uno de los secretos mejor guardados: «Volvemos a apostar por la música de Salvador Brotons. Si en 2012 estrenamos 'Concisa', su 6ª sinfonía, este año 2018 estrenaremos 'Ausias March', su 7ª sinfonía. Una obra escrita también por encargo de la sociedad y que está inspirada en cuatro facetas personales de la vida de este poeta y caballero valenciano».

La Primitiva de Llíria estará en la Sección de Honor

En la Sección de Honor también actuará fuera de concurso el Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva de Llíria «porque así nos lo han solicitado desde la propia entidad», explicó el coordinador del certamen Daniel Belloví. La Banda Primitiva de Llíria celebra este año su segundo centenario y esta será una de sus principales actividades.