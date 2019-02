San Vicente Ferrer, mensajero del Evangelio. Ayer y hoy El 'Mestre Vicent'. Imagen procesional del santo por las calles de Valencia. / LP Historia, teología, espiritualidad, arte y devoción se funden en un simposio sin igual del 4 al 6 de marzo | La Facultad de Teología San Vicente Ferrer organiza bajo este título un congreso internacional que marca un hito en la celebración del sexto centenario de la muerte del dominico ÓSCAR CALVÉ Domingo, 17 febrero 2019, 00:08

«E de mí, que vos predico, vos digo que quando yo era mançebo andava a pie e non avía mester sino un bordón (bastón alto) e la Brivia so el sobaco, e aquella era toda mi casa. E agora, que soy viejo, diéronme un asno e luego ove mester alvarda e çincha e cabestro, e manta para echar ençima del alvarda, e aun un moço que lo piensse. E ves aquí cómo las rriquezas temporales son infructuosas...». Vicente Ferrer, entonces ídolo de masas e 'influencer' sin parangón, se dirigía en estos términos -hace algo más de 600 años-, a un público en su mayoría castellano. Tras el relato de cómo el paso del tiempo había hecho mella en su forma de desplazarse, el dominico criticaba abiertamente la codicia humana. No parece que su discurso, al menos este, sea anacrónico. Si escuchásemos hoy algunas de sus palabras, tal vez el mundo, sólo tal vez, sería mejor.

Era habitual que el valenciano pusiera el grito en el cielo tanto por la inequidad social como por las iniquidades que cometían hombres y mujeres. Desde el abuso de la autoridad por parte de los poderes de la época (también de la Iglesia), hasta la cobardía y maldad de algunos hombres que, como hoy, eran animales desalmados y violentos con sus esposas. Los asuntos abordados por el santo son innumerables, aunque en ciertos casos, en honor a la verdad, se antojan difícilmente defendibles desde una perspectiva actual. Sirva de botón su intolerancia para con los otros credos. Como todo ser humano -incluso santo-, San Vicente Ferrer fue hijo de su tiempo. De hecho, es menester aproximarse a su figura con un riguroso conocimiento de su contexto vital. La espiritualidad del momento donde reinaba la pasión por la Pasión de Cristo (en la época estrechamente vinculada al antisemitismo) o el terrible problema del Cisma, que llegaría a provocar la existencia de tres pontífices simultáneos, son sólo dos muestras. Con todo, no está de más plantear ciertas preguntas en voz alta: ¿Tendríamos la osadía de abandonar con 50 años una extraordinaria carrera profesional e irnos a realizar aquello que considerásemos más óptimo para la mejora del mundo? Vaya usted a saber, aunque desde luego, el estímulo del dominico fue, literalmente, divino.

Dos directores del evento

San Vicente Ferrer, personaje poliédrico, será analizado por grandes especialistas El dominico Bernard Hodel o la doctora Smoller, entre los asistentes

El lector perspicaz habrá deducido que esta introducción reclama su reflexión sobre la influencia de la vida y predicación de San Vicente Ferrer entre sus coetáneos, pero también en torno a la posible valía de la obra vicentina en la actualidad. Y hasta aquí puedo leer... Para conocer las respuestas más expertas, convincentes e hilvanadas, habrá que esperar a la primera semana de marzo. Concretamente, a los días 4, 5 y 6, cuando se desarrollará un extraordinario congreso internacional organizado por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer. El título, 'San Vicente Ferrer, mensajero del Evangelio. Ayer y hoy', ya avanza que uno de los objetivos es conectar con el presente la figura del santo valenciano. Así lo expresan abiertamente los dos directores del evento, el historiador dominico Alfonso Esponera Cerdán (quien ofrecerá una ponencia sobre historiografía del santo), y Miguel Navarro Sorní, eminente investigador y presidente de la Academia de Historia Eclesiástica de Valencia.

Sin menoscabo para alcanzar la citada meta, este congreso se presenta como una oportunidad única, y me atrevería a decir que difícilmente repetible, para acercar al gran público tanto a 'Mestre Vicent' como a San Vicente Ferrer, incluido el consiguiente impacto que generó entre sus propios coetáneos y en las siguientes generaciones.

Muchas y muy meritorias son las acciones multidisciplinares que este año se llevan a cabo con motivo del sexto centenario de la muerte del para muchos, el valenciano más importante que ha dado nuestra historia. Con sumo respeto para el resto de actividades, cabe destacar esa fantástica semana. ¿La razón? Los organizadores han sido capaces de congregar a los máximos especialistas de todo el mundo sobre la poliédrica figura de San Vicente Ferrer y su posterior construcción cultural. El plantel es de vértigo. Por si fuera poco, y en aras de esa mayor conexión con el gran público, han sido organizados actos variados como un concierto de música sacra o la representación de un 'miracle'.

Si a usted le interesa el pensamiento teológico de San Vicente Ferrer, sepa que podrá escuchar al padre dominico Bernard Hodel, auténtico referente en la materia. Si le parece más atractiva la cuestión de los milagros obrados por el santo valenciano, tendrá la posibilidad de aprender de la mano de Jordi-Agustí Piqué i Collado, reconocido benedictino miembro de la Congregación por las Causas de los Santos. Y así, sucesivamente, con otros aspectos. Sin duda, y por razones obvias, una de las cuestiones más relevantes en la vida del santo fue su capacidad predicadora. «Su palabra es tan viva y tan penetrante, que inflama, como una tea encendida, los corazones más fríos [...] Para hacerse comprender mejor se sirve de metáforas numerosas y admirables, que ponen las cosas a la vista [...] ¡Oh si todos los que ejercen el oficio de predicador, a imitación de este santo hombre, siguieran la institución apostólica dada por Cristo a sus Apóstoles y a los sucesores! Pero, fuera de éste, no he encontrado uno sólo». En estos términos se refería un reputado espectador tras escuchar predicar a Vicente Ferrer en Génova en 1405. Nada más y nada menos que el rector de la Universidad de París, Nicolás de Clemanges. Pero ¿cómo nos han llegado los sermones de San Vicente Ferrer hasta hoy? El catedrático de la Universidad de Valencia Francisco Gimeno Blay, autoridad primordial en la edición del sermonario vicentino y estudioso de la transmisión textual, dará luz sobre este punto.

La brillantísima doctora Laura Ackerman Smoller (Universidad de Rochester, Nueva York, EEUU) es autora de varios libros extraordinarios sobre cultura y devoción popular europea en los siglos XIV y XV. Uno de ellos, 'The Saint and the Chopped-Up Baby: The Cult of Vincent Ferrer in Medieval and Early Modern Europe', es una obra indispensable para comprender de qué modo se transmitió el fervor popular hacia San Vicente Ferrer. Es una auténtica lástima que ninguna editorial se anime a publicar una versión traducida al castellano: se trata de un estudio ameno (incluso divertido) que da una luz inimaginable sobre el famoso milagro del niño descuartizado y cocinado por una madre trastornada, finalmente recompuesto y resucitado por nuestro santo. Afortunadamente, podremos preguntarle en persona.

El cardenal Cañizares

Para el desarrollo de la devoción popular fue de vital importancia la iconografía del santo, tanto antes como después de la canonización (1455). Los organizadores han contado con tres investigadores que darán a conocer las primeras representaciones de San Vicente Ferrer en sendos territorios. Dos de ellos gozan de enorme reputación. El profesor Gennaro Toscano (Biblioteca Nacional Francesa) pondrá en valor el papel de los reyes aragoneses en Nápoles en la propagación del culto vicentino a través de la imagen. El padre dominico Giovanni Calcara abordará la iconografía del santo en Sicilia. Si se preguntan si nadie hablará sobre este asunto en ámbito valenciano o español, les responderé, ahora que nadie nos oye, que lo hará un servidor.

Lógicamente, a tenor del enunciado del congreso, resulta indispensable una valoración sobre la nueva evangelización y el modelo que representa San Vicente Ferrer. Será a modo de clausura científica y a cargo del Maestro Jesús Díaz Sariego, Prior Provincial Dominico de la Provincia de Hispania y Vice-Gran Canciller de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer. Su ponencia servirá de preámbulo a la clausura oficial por parte de l cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares.

Los organizadores han enfatizado el carácter abierto del congreso con una cordial invitación a profesores y estudiosos a la presentación de comunicaciones que se ajusten a la temática del Simposio. Pero hay otra invitación. Para usted, y para todos los que quieran venir a conocer un poco más a nuestro santo.