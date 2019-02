Vall d'Uixó, sabor local y originalidad en su feria Comunitat. Las vacas de ganaderías autóctonas vuelven a ser protagonistas en La Vall. / torodigital El Poca. Retirado de los concursos de recortes, vuelve por un día en su pueblo. :: torodigital El Poca reaparece por un día en un concurso de recortes con acento local JORGE CASALS Viernes, 15 febrero 2019, 00:49

valencia. Tradicionalmente, la puesta de largo de la temporada taurina en Vall d'Uixó era en las fiestas de Sant Vicent Ferrer. Pero tanta es la afición que existe en este municipio castellonense, bautizado como la capital del toro, que no han podido esperar hasta abril y han creado la Feria de Invierno, que este año cumple su segunda edición y ya comienza a convertirse en una cita habitual de febrero.

El artífice de todo ello es Cristian Blanco, el popular recortador de Vall d'Uixó tantas veces campeón en plazas de la categoría de Castellón, Valencia o Zaragoza, protagonista junto a El Poca de una época dorada en los concursos de recortes caracterizada por el mandato indiscutible de estos dos valleros, que no tuvieron más competencia que la creada entre ellos mismos. Ahora, sin dejar su faceta de recortador y abriéndose camino también como banderillero, ha querido probar suerte en el mundo empresarial organizando dos fines de semana con una programación coherente, bien planteada y atractiva.

«Me gustaría seguir haciendo más cosas como empresario en un futuro, pero es muy complicado, quiero ir poco a poco. He asumido este proyecto en mi pueblo más por orgullo, por la satisfacción de que Vall d'Uixó tenga este tipo de espectáculos, que por beneficio empresarial, porque no es nada rentable», explica Cristian Blanco, que estos días está ultima los detalles para que todo salga a la perfección.

Después de 18 años, Vall d'Uixó conseguía la temporada pasada instalar una plaza de toros portátil, recuperando una vieja tradición impulsada en aquellos dorados años 90 por la asociación El Castell. La incertidumbre dio paso a un proyecto ilusionante y que pretende implantarse y consolidarse como una cita ineludible para el aficionado durante el invierno.

«El aficionado de La Vall respondió muy bien, a pesar de que no es fácil porque en este pueblo estamos acostumbrados a ver toros prácticamente durante todo el año sin necesidad de pagar nada. No sabíamos cómo iba a responder la gente y fue todo un éxito, pusimos el cartel de 'No hay billetes' en el concurso de recortes, con 3.000 personas en la plaza. Ojalá todo vaya igual este año y podamos consolidar esta feria».

Machancoses, el duelo

Por primera vez se verán las caras en un desafío los tres hierros de la familia Machancoses. Fernando, José Vicente y Dani, las nuevas generaciones de esta insigne saga de ganaderos, una de las más importantes y representativas de la Comunidad Valenciana. «Esta familia es muy querida en Vall d'Uixó por las grandes tardes que ha dado en la semana de Les Penyes en Festes. El año pasado ganó el certamen Fernando», explica Cristian, que desvela algunas de las vacas que estarán en la apertura del serial mañana sábado a las cinco de la tarde: Fernando ha reseñado seguras a Picarilla y Brillantina; José Vicente, a Luchadora y Motorista; Dani llevará a Princesa y Águila, entre otras muchas.

El plato fuerte se espera este domingo con el concurso de recortes, compuesto únicamente por recortadores de Vall d'Uixó. «El año pasado demostraron un gran nivel y por eso hay que darles esa oportunidad. Se juegan la vida en las calles así que merecen estar. Esta es la nómina de recortadores: El Poca, Cristian Lázaro, Vicente 'Segarreta', Adrián Cuenca, Mario Carrillo, Jesús Sánchez, Josema Pascual, Moha, José María 'Misu', Yasin Galas, José María 'Xeppa' y Juanmi López». «Hay gente muy buena como Yasín o Misu, que el año pasado ganó el concurso de Magdalena».

Además de Cristian Lázaro, que fue quien se adjudicó el primer concurso de la Feria de Invierno el año pasado y que nos sorprendió mucho a todos. Y como no, José Manuel 'Poca', que aunque ya no participa en ningún concurso ha hecho una excepción por ser en su tierra y con sus amigos. Va a ser una oportunidad única de verle. Se enfrentarán a novillos de Benavent y para la final hay reservado un toro de Carmen Borrero, para que tuviese un remate de mayor prestigio. Sólo falta para la lista el propio Cristian Blanco: «Me hubiese gustado pero no se puede estar en misa y repicando. Tengo otras obligaciones. Ha sido una decisión dura que he tenido que asumir», matiza Cristian, que el año pasado sí pudo compartir este momento con sus amigos y ante su gente.

Broche original

Los festejos culminarán el sábado 23 y domingo 24 con dos espectáculos que han tenido muy buena acogida. El sábado habrá un especial de la ganadería Benavent. «Vendrá con sus mejores vacas porque tiene una espinita clavada de hace algunos años, cuando decidió no venir más al concurso de Les Penyes en Festes por un desacuerdo con la organización y algunos recortadores», expone Cristian.

Y para finalizar, el domingo, por primera vez tendrá lugar un concurso de recortes con vacas de corro en el asfalto. La ganadería será de El Mijares y participarán, entre otros, Paco Pino, Dani Martínez, Mariete y Javi Edo. «Es algo novedoso, es como llevar lo que se hace en la calle, a la plaza. Creo que el público va a disfrutar mucho con estos grandes recortadores especialistas en este tipo de ganado. Creo que si todo sale bien, podremos consolidar esta feria en Vall d'Uixó», concluye.