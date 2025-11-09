Un signo de modernidad en Valencia

F.P. Puche Valencia Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:21 | Actualizado 23:38h. Compartir

El 20 de febrero de 1865, Valencia comenzó a derribar sus viejas murallas. Una brigada de bomberos zapadores y un centenar de parados de la industria de la seda empezaron a picar el enorme muro, en la zona próxima al puente del Real, entre los aplausos de una multitud. La ciudad inició así una nueva etapa de expansión: desbordadas las murallas, Valencia ya no se detuvo en crecimiento y modernización.

LAS PROVINCIAS no había nacido, estaba solo en la mente de su fundador, Teodoro Llorente, que dirigía el diario 'La Opinión'. De él tomamos los datos básicos de esa operación de derribo que no estuvo exenta de complicaciones, en tanto el capitán general se opuso al proyecto como representante de la Corona y como custodio de la defensa. El gobernador civil, Cirilo Amorós, junto con el alcalde y los diputados provinciales hicieron activas gestiones ante el Gobierno y la Reina, Isabel II. Las angustiosas peticiones de Valencia fueron atendidas y la autoridad militar cedió ante la autoridad civil, al ver telegramas que refrendaban las resoluciones superiores.

Urbanismo y modernización

Las murallas construidas en el siglo XIV por Pedro el Ceremonioso cuando la guerra con Castilla, no eran, precisamente, un dechado de perfección. Los periódicos, y la sociedad, las consideraban tapiales innecesarios que ahogaban el desarrollo y la expansión de la ciudad. En tiempos de abundantes epidemias de cólera, los valencianos señalaban que los muros impedían la libre circulación de las brisas que ventilaban callejuelas estrechas y sucias. El higienismo estaba llegando a la ciencia urbanizadora y Valencia soñaba que en la orilla derecha del Turia, entre el puente de San José y el Temple, se construyera un paseo moderno -le llamábamos «bulevart» a la francesa- que vendría a completar el papel de la Alameda.

Los amigos del progreso miraban hacia Barcelona, que derribaba sus murallas con ánimo de expandirse. Se soñaba con casas nuevas, modernas, en lo que hoy es Blanquerías, Conde de Trenor y Pintor López. El Ayuntamiento, que extendía la luz de gas, estaba empedrando no pocas calles en los últimos dos años. Por otra parte, en 1852, el ferrocarril del marqués de Campo ya había abierto una buena brecha en la muralla para entrar en su estación. Se soñaba, pues, en llevar luz y aire a nuevas viviendas y en acabar con tapiales, almenas ruinosas y nidos de bichos. Y ese sueño, al que obviamente querían contribuir inversores bien dispuestos, se uniría a las seducciones del progreso. ¿Si Valencia ya tenía alumbrado de gas, por qué no pensar en una red de tranvías de caballos?

Hay que significar que los Viveros no existían como jardín y que solo los pequeños jardines de la Glorieta y el Parterre contaban para la expansión del vecindario, muros adentro. Fuera de la muralla, aparte la Alameda, el corregidor barón de Hervés, había adecentado el lado derecho del Turia, en Blanquerías y Serranos con unas terradas de piedra, unos parterres y una baranda metálica, con bancada de piedra, a modo de mirador sobre el Turia.

En el acto inaugural, presente aún la tensión entre la autoridad militar y civil, se leyó en voz muy alta, por si las moscas, el documento gubernamental que autorizaba el derribo. Pero parece que nadie se atrevía a dar el primer golpe de pico. Todos declinaban el honor: Antonino Sancho, el arquitecto municipal, le pasó la gloria al alcalde, el marqués de Casa Ramos; pero este, modestamente, transfirió al gobernador civil la solemnidad primera. Cirilo Amorós, dicen las crónicas, tomó la piqueta y al grito de «!Viva la reina!» descargó el primer golpe contra el muro.

Plaza de Toros y muralla. Este lienzo, cerca de la plaza de toros, se conservaba intacto. | Ruzafa, al fondo. La muralla, vista en su costado del sur. | Prisiones. Las torres de Serranos, y estas de Quart, se salvaron por ser militares. LP

Fue como lesionar a un familiar querido, como agredir a un paisaje que había estado acompañando a la ciudad desde hacía más de cinco siglos. Pero, perdido el miedo, cientos, miles de golpe más siguieron derribando las murallas de Valencia durante varios años, para salvar solo las torres de Quart y de Serranos, que tenían un decidido uso militar y podían ser consideradas «incluso» como bienes monumentales. Con todo hay que señalar que la Ciudadela, el bastión militar situado junto a la calle que lleva ese nombre, subsistió como propiedad del Ejército hasta los derribos del año 1901.

Al día siguiente, en 'La Opinión', el diario del marqués de Campo que dirigía Llorente se pudo leer un doble titular: «¡Ya no hay anticipo! ¡Ya no hay muralla!». Y es que la noticia del inicio de los derribos llegaba acompañada de otra no menos saludable: el gobierno de Narváez, angustiado en sus presupuestos, había desistido de su propósito de anticipar el cobro de 600 millones de reales de contribución, rústica y urbana, previstos para el año siguiente.

Parados de la industria textil

La pebrina era una enfermedad, de origen desconocido, que mataba a los gusanos de seda. Se extendía como una plaga sin control y arruinaba a los huertanos que cultivaban capullos de seda por millones. Pero, sin materia prima, la industria textil estaba condenada a parar los telares y despedir a sederos, torcedores y maquinistas, junto a miles de mujeres que trabajaban en el escaldado e hilado de los capullos.

Velluters era un verdadero volcán, un centro de necesidad al que la burguesía estaba pensando aplicar dos medicinas calmantes: de un lado, comedores de necesidad, reparto diario de alimentos; de otro, obras públicas, trabajos callejeros que pudieran dar jornales al menos a una parte de los parados. De ahí que se planteara el derribo como una necesidad apremiante, a la hora de encarecer el permiso del gobierno.

La pebrina, y sus problemas derivados, afectó por igual a la industria sedera francesa. El gobierno galo puso al prestigioso científico Louis Pasteur a trabajar en una solución que se hallo no pocos años después y con una eficacia relativa. De ahí la paulatina sustitución de la seda por el vino y la naranja, en el gran cuadro de las dedicaciones económicas valencianas.

La exposición

Con motivo del 160 aniversario de LAS PROVINCIAS, la muestra recorre el cambio urbanístico de la ciudad donde nació y tiene su sede.

