Sara Rivas, corte de honor infantil 2020: «Pase lo que pase ya he llegado hasta aquí» Pertenece a la comisión Poeta Alberola Totana SORIANO | GUADALAJARA Martes, 8 octubre 2019, 00:10

¿Cómo viviste la noche de la Fonteta?

Lo disfruté y no lo esperaba porque seguro que todas éramos buenas candidatas.

Seguro que tu tía, Sandra Climent, FMV 1997, te ha dado algún consejo, ¿cuál?

Sí, que lo disfrute.

¿Qué esperas de este año?

Espero pasarlo genial con mis compañeras, será algo especial.

¿Alguna afición?

Me gusta mucho bailar y también dibujar, pero no se me da muy bien.

¿Qué asignatura es la que más disfrutas?

Creo que Educación Física y las mates me gustan muchísimo.

¿Has pensado qué quieres estudiar?

Quiero estudiar Medicina porque de mayor me gustaría ser pediatra o enfermera.

¿Te ves como la próxima representante infantil?

Sí, creo que tengo esas posibilidades, pero pase lo que pase ya he llegado hasta aquí.