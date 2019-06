Samuel Hernández, pasión por la tuba El joven Samuel Hernández con su inseparable tuba.. / lp Con sólo 15 años ya ha conseguido 16 primeros premios en concursos de jóvenes intérpretes | Sus maestros destacan las aptitudes para este pesado instrumento, pero él sabe que su buen momento se debe a la notable constancia OCTAVIO HERNÁNDEZ BOLÍN Jueves, 13 junio 2019, 00:37

valencia. De una forma natural la música ha formado siempre parte de la vida del joven torrevejense Samuel Hernández. Su padre y su tío son músicos amateurs de la Unión Musical de Torrevieja y su hermano mayor se sumó también a la afición y empezó a estudiar el bombardino. Influido por el ambiente en casa, el joven Samuel también quería ser músico y tenía muy claro que quería tocar la tuba en la Unión Musical Torrevejense. «Al principio a los 15 minutos tenía que parar porque me mareaba y eso me pasó muchas veces, pero poco a poco me fui acostumbrando».

Con 11 años se apuntó a su primer cursillo fuera de sus estudios reglados y el maestro David Llacer, tuba solista de la Orquesta de Valencia, le comentó a oírle tocar: «Tú no tienes problemas y lo que estudies lo vas a tocar bien». Esas sencillas palabras le marcaron tanto que aún las recuerda y animado por sus padres comenzó a trabajar de una manera más constante con diferentes maestros. «Lo de los concursos de jóvenes intérpretes fue una sugerencia de otro de mis profesores: Vicente López. El objetivo nunca ha sido ganarlos sino intentar mejorar de una manera constante con objetivos a corto plazo».

Sus maestros destacan sus aptitudes para este pesado instrumento pero él sabe que su buen momento se debe a su constancia: «Trabajo, trabajo y trabajo. Intento siempre estar activo y tocar todos los días», asegura.

Ha viajado por España, Italia y Portugal, donde ha despertado la admiración del público

Desde 2015 Samuel Hernández ha participado en diferentes concursos y ya cuenta con 16 Primeros Premios absolutos. Arropado por su familia, ha viajado por España, Italia y Portugal cosechando reconocimientos y despertando la admiración de jurados y del público, algo que no le ha privado de su inocencia y sencillez. «A mí con hacer música me sobra. Poder trabajar de profesor o tocando en una banda o en una orquesta sería mi mayor ilusión», comenta Hernández.

Sus aptitudes le llevaron también a formar parte de la banda de Las Provincias y de la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante, primero en la categoría de hasta 14 años y después en la Senior, de la que ahora es Tuba Solista pese a ser el músico más joven de toda la plantilla. Con esta formación ha viajado por los Países Bajos y Austria actuando en salas tan emblemáticas como el Musikverein de Viena, donde se celebra el popular concierto de año nuevo. «Aquí han tocado lo más grandes, pensaba nervioso. Pero intenté aprovechar la ocasión y disfrutar del momento».

La proyección del Hernández es sin duda sobresaliente, pero es un reflejo más de la calidad de la enseñanza que reciben los 60.000 alumnos que cursan sus estudios en las escuelas de las sociedades musicales de la Comunitat Valenciana. Centros de enseñanzas reglados que nacen de la sociedad civil y llevan la educación musical a cada uno de nuestros pueblos. Escuelas que son la cantera de sus agrupaciones artísticas: bandas, bandas juveniles, pequeñas orquestas y que son también espacios donde se aprenden valores tan necesarios como el respeto, la convivencia, la igualdad, la inclusión y el trabajo en equipo.