«En el pregón del Corpus no faltará la prosa poética» Ampar Cabrera, en la lectura de un poema. / lp Anunciará la fiesta ancestral en el Patriarca, donde hay obra de Juan de Juanes, antecesor de la escritora valenciana Ampar Cabrera Poetisa LOLA SORIANO Martes, 4 junio 2019, 23:53

valencia. La poetisa Ampar Cabrera será la responsable de realizar el pregón que anuncian las fiestas del Corpus el 20 de junio en la iglesia del Patriarca de Valencia.

-¿Qué pensó cuando recibió el encargo de ser la pregonera?

-Me hizo mucha ilusión. No me lo esperaba.

-¿Dónde se encontraba cuando le realizaron la propuesta?

-Precisamente estaba en un viaje por Noruega. Estaba en alta mar y les dije que lo hablaríamos con tranquilidad.

-¿Qué supone ser la pregonera?

-Siempre procuro ir a ver los pregones del Corpus, pero en esta ocasión lo viviré de una forma diferente. Además, como anécdota, resulta que en el Patriarca, concretamente en el museo, hay obra de Juan de Juanes, que fue antepasado mío por parte de mi abuela de Font de la Figuera.

-¿Ya sabe en qué se inspirará?

-Yo soy poeta y lógicamente hablaré de sentimientos y tampoco faltará la prosa poética, pero todavía está en proceso.

-¿Había colaborado antes con el Corpus de Valencia?

-Todos los años participo con 'Les Desimetes', es decir, los versos irónicos en tono festivo que se dan a conocer en la cabalgata del convit. Siempre se hacen temas relacionadas con las Rocas o con personajes del Corpus y cuando faltó Anfós Ramón, se le dedicó una.

-¿Qué acto de esta festividad es el que más le gusta?

-Precisamente esa cabalgata matinal del convit porque es la invitación para acudir a los festejos y pienso que es donde los valencianos podemos expresarnos mejor, de una manera más informal y nunca me escapo del grupo de la 'Degolla', que representan a los soldados de rey Herodes.

-¿Ha salido alguna vez de personaje del Corpus? ¿Cuál le gustaría representar?

-Nunca he salido. Y me gustaría el personaje de Santa Lucia, porque he sido muchos años modista, o Santa Margarita.

-Este año está colaborando con muchas fiestas valencianas, sobre todo con los vicentinos. ¿Es gratificante?

-Sí. Ha sido un honor crear la letra del Himno del VI centenario de la muerte de San Vicente Ferrer, con el compositor Bernardo Adam Ferrero. Todavía se tiene que estrenar un poema sinfónico en honor a San Vicente y me dieron el primer premio literario del milagro del altar del Tossal. Además, estoy preparando una ponencia sobre Aureli López, que recibirá el premio de literatura de la Real Academia de la Cultura Valenciana.