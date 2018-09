Planos y progreso en la Valencia del siglo XIX Retrato de Cirilo Amorós. / lp Escultura del marqués de Campo. :: jesús signes Lourdes Boix es la autora de un estudio galardonado con el Premio de Investigación Demetrio Ribes'El legado cartográfico a través de la mirada de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de València' se presentará el jueves ÓSCAR CALVÉ VALENCIA. Domingo, 30 septiembre 2018, 02:23

Una mañana fría llegó Carlos III. ¿Quién no lo ha escuchado alguna vez? La canción no lo inmortalizó por razones obvias, pero este asunto fue más relevante: casi antes de quitarse el sombrero con aire insigne, el monarca ya había designado un equipo de colaboradores para reinar España. Muchos de esos nombres les sonarán: el marqués de Esquilache, el ministro Campomanes, el conde de Floridablanca, el conde de Aranda, etc. De aquel círculo político-intelectual, y bajo el firme impulso del citado Campomanes, surgieron las llamadas Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, en su mayoría creadas en torno a 1775. Llegaron a ser más de medio centenar durante el reinado de Carlos III, cada una de ellas adscritas a un territorio determinado, pero todas supeditadas a apoyar el conjunto de reformas gestadas en los ministerios reales. En este contexto surge en 1776 la Real Sociedad Económica de Amigos del País de València, institución todavía vigente y que antaño acometió acciones trascendentales para el desarrollo de nuestra historia en campos muy heterogéneos: agricultura, comercio, industria y cultura son sólo algunos de los marcos donde encuadrar esas actividades aún perceptibles de un modo u otro. En esencia, era una agrupación de intelectuales de clase pudiente que velaban por mejorar la calidad de vida de los paisanos. No obstante, en el caso valenciano se detectan dos peculiaridades. Por un lado, el inusitado alcance participativo de comerciantes y artesanos, germen de una renovada burguesía, en un tipo de institución entonces generalmente copada por nobleza y clero. Por otra parte, es preciso señalar que aunque teóricamente su campo de trabajo se ceñía a la capital, algunas medidas alcanzaron territorios más amplios. Además de obedecer ciertas directrices establecidas en Madrid, era propósito de la entidad ilustrada promulgar el progreso con iniciativas autónomas y diferenciadoras. Estas últimas generaron no pocas controversias con la autoridad municipal a causa de la supuesta intromisión en competencias ajenas.

Entre los hitos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de València destacan las memorables promociones de instituciones que configuraron parte del ADN de Valencia: la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, el Conservatorio de Música, la Sociedad Arqueológica o el Patronato de la Juventud Obrera sirven de ejemplo. Estos asuntos han sido tratados profundamente por especialistas en las correspondientes materias. La buena nueva, que la hay, es la aparición de un estudio que viene a incrementar el conocimiento de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de València. En este caso, con una innovadora perspectiva que nos acerca el peso de la institución en Valencia a través de la cartografía que legó. Lourdes Boix Macías es una investigadora valenciana -doctora arquitecta-, que ha obtenido por su trabajo 'El legado cartográfico valenciano a través de la mirada de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de València' el Premio de Investigación Demetrio Ribes, un reconocimiento prestigioso que cumple ya su decimotercera edición. Boix es la autora de un ensayo con un apasionante contenido vinculado a la historia de la ciudad, donde además de la cartografía asociada a la institución del título, analiza multitud de documentos conservados en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de València. Este proceso de compilación ha permitido a la autora el posterior cotejo y análisis de fuentes que dan luz sobre el impacto en el urbanismo y en otros sorprendentes aspectos de la ciudad generado al calor de un grupo de ilustrados. Cuando uno ve la pléyade de intelectuales que formaron parte de la institución asimila de inmediato su trascendencia: Gregorio Mayans, Francisco Pérez Bayer, Joaquín Manuel Fos, Antonio José Cavanilles, Joaquín Pérez Pujol, Juan Navarro Reverter, Cirilo Amorós, el marqués de Cruilles, José Pizcueta, Teodoro Llorente, Mariano Cabrerizo, Vicente Boix, el marqués de Campo,... ¿Quieren saber más? El ensayo de Lourdes Boix verá la luz el próximo jueves. Este humilde redactor, cuál bando pretérito de pueblo, «hace saber» a los posibles interesados.

Casi desde los inicios de la institución -que en adelante abreviamos como RSEAPV- quedó constancia de su implicación en la sociedad valenciana. Por ejemplo, a través de la convocatoria de premios orientados a estimular el ingenio de los ciudadanos para solventar problemas urbanos. La recompensa, variable y estipulada en la base correspondiente, podía ser una cantidad económica o un reconocimiento que implicaba incluso la incorporación del galardonado en la RSEAPV. Boix dedica un apartado a uno de los primeros premios de la RSEAPV que delata la firme voluntad de mejorar la ciudad: «sobre lo útil y necesario que se cree ser a la agricultura de la huerta de Valencia el polvo que se saca de sus calles y los perjuicios que podrían seguirse de quedarse alguna porción». Los concursantes debían redactar un memorando donde se relataba el estado de la ciudad intramuros y los graves problemas de salubridad a los que se enfrentaba, así como las posibles soluciones, para regocijo de los historiadores posteriores. Esta es sólo una de las muchas noticias sobre este tipo de concursos que aparecen en la obra de Lourdes Boix, quien documenta y narra los hechos con rigor científico pero de forma amena. Algunos de esos concursos recuerdan, y mucho, a los premios que hoy otorgan entidades como ayuntamientos o universidades para un mejor conocimiento de diversos enclaves.

Mejorar la salubridad y las infraestructuras urbanas eran sólo algunos de los objetivosEra una agrupación de intelectuales que velaba por mejorar la vida de los paisanos Teodoro Llorente, Marqués de Campo o Cirilo Amorós integraban esta instituciónLa RSEAPV impulsó la edición de algunas 'Guías de Forasteros', precedente de las guías turísticas

El núcleo de la obra de Lourdes Boix aborda el peso específico de la RSEAPV en la plasmación cartográfica de Valencia y alrededores, una necesidad apremiante en la época por diversos motivos. A principios del siglo XIX, el magistral plano elaborado un siglo atrás por el 'Capellà de les ratlletes' (Padre Tosca), presentaba cierto carácter obsoleto a tenor de las reformas urbanas desarrolladas en esos 100 años de distancia. Además, la red viaria de acceso a la ciudad precisaba importantes remodelaciones: tanto para facilitar las transacciones agrarias como para ordenar el territorio mediante la rectificación de caminos, con las consecuencias administrativas que este último aspecto suponía. Desde 1815 hasta 1821 la RSEAPV convocó en varias ocasiones un premio que, con algunas particularidades, ponía el punto de mira en estas necesidades. En 1821 Cristóbal Sales presentó su 'Plan Topográfico de la ciudad y huerta de Valencia' con el que obtuvo el citado galardón. Lourdes Boix realiza una fantástica microhistoria referente a la concepción, creación y explotación de este maravilloso documento gráfico. Una compleja operación que la investigadora repite con ocasión de otros fundamentales planes y planos para la ciudad, vinculados de diverso modo a la RSEAPV. El 'Plan Geométrico de la ciudad de Valencia llamada del Cid' del arquitecto Francisco Ferrer finalizado en 1831 o diversos proyectos de ensanche para la ciudad de la segunda mitad del siglo XIX son otros ejemplos analizado en profundidad por la investigadora. Otro de los méritos implícitos en este nuevo estudio es la notable medición del pulso social, económico y político de una Valencia decimonónica repleta de luces y sombras.

La presentación del libro 'El legado cartográfico valenciano a través de la mirada de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de València' tendrá lugar el próximo jueves 4 de octubre a las 19 horas en el Salón de Actos del Conservatorio Profesional de Música de Valencia, en el edificio histórico de la Plaza San Esteban, 3.

El acto contará con la presencia de la autora Lourdes Boix Macías, del director de la RSEAPV, Vicent Cebolla i Rosell; del Secretario Autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, José Luis Ferrando Calatayud, y del director de la Cátedra Demetrio Ribes, Luis Arciniega García.