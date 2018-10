Piden mejorar la limpieza y convivencia en Fallas

Valencia. El Ayuntamiento de Valencia realizó ayer una 'cumbre' para hablar del bando que regirá las Fallas de 2019. Al acto asistieron seis concejales y se sentó por primera vez en una misma mesa a los hosteleros, representantes vecinales, colectivos falleros y asociaciones de consumidores. El objetivo es trabajar con más tiempo las normas que se tendrán que cumplir en estas fiestas. En esta reunión se incorporó el área de Patrimonio, ya que muchos de estos festejos se producen junto a edificios protegidos y en anteriores ediciones los comerciantes se quejaron que había verbenas o mercadillos y furgonetas gastronómicas demasiado cerca de La Lonja.

Desde distintos servicios municipales lanzaron ideas para mejorar la convivencia vecinal, seguridad y limpieza de las calles durante Fallas.

Todos los agentes presentaron un escrito con necesidades que quieren que se incorporen. Por ejemplo, los colectivos falleros proponen que las carpas que se montan en las zonas peatonales y solares puedan estar el día 6 y el resto el día 7. En cuanto a los mercadillos, piden poder abrirlos el fin de semana antes de Fallas, concretamente el día 9.

Los hosteleros entre sus propuestas incluyen que no se monten foodtrucks de grandes dimensiones, del tamaño de autobuses. Los comerciantes del centro histórico pidieron que los mercadillos y churrerías tengan carteles y decoro apropiado para el centro de la ciudad y que no tapen escaparates. También que las fallas les informen de sus demarcaciones «para ayudarles a ver dónde poner los mercadillos para causar menos molestias», indicaron. Y quieren que no se bloqueen las calles a los equipos que recogen la basura de las calles.