Pascual Falcó, el compositor inmortal

Son muchos los contestanos (oriundos del municipio de Cocentaina), que, por una u otra causa han terminado pasando a la posteridad. No obstante, una imaginada medalla de oro de popularidad tendría que ser adjudicada a Gustau Pascual Falcó. ¿No les suena? Si no han escuchado su composición más famosa es porque no son de este mundo. ¿Quién no ha tarareado alguna vez el pasodoble 'Paquito el chocolatero'? Nacido en mayo de 1909, Gustau Pascual Falcó tuvo el infortunio de padecer una débil salud durante toda su vida, segada prematuramente el 17 de abril de 1946 en su localidad natal. Su popular obra no sólo se mantiene incólume, sino que gana adeptos con el paso de los años.