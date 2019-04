Partido de Resina debutará este domingo en Castellón Toro de Partido de Resina en el concurso de recortes de Valencia celebrado el pasado octubre y que dio muy buen juego. / carlos dolz El concurso de recortes de la Magdalena suspendido por la intensa lluvia se celebrará el próximo domingo a las 12 de la mañana Los antiguos pablorromeros aguardan ya en los corrales de la plaza a cargo del mayoral de la ganadería, Joaquín Morera JORGE CASALS Viernes, 5 abril 2019, 00:11

valencia. En los corrales de la plaza de toros de Castellón aguardan desde este pasado domingo los seis toros de Partido de Resina del concurso de recortes que fue suspendido por la lluvia y que finalmente se celebrará este domingo a las 12 horas. La incesante lluvia que durante la mañana del domingo cayó en la capital de La Plana convirtiendo el ruedo en un auténtico barrizal, además de la incómoda situación para el público de tener que aguantar en el tendido el fuerte aguacero, fueron determinantes a la hora de tomar tal decisión. Así lo explica Rafa Gomar, miembro de Medetauro, la empresa organizadora: «Fue una decisión consensuada por empresa, recortadores y autoridad. Primero teníamos que velar por la integridad de los recortadores, y además, era innecesario que la gente aguantase la lluvia, iba a deslucir mucho el espectáculo». Lejos de la suspensión total, de inmediato se buscó una nueva fecha para el aplazamiento del mismo. «Tenemos un compromiso con Castellón y queremos que todos los espectáculos se lleven a cabo. Lo fácil hubiese sido suspender».

Los toros permanecen todavía en los corrales, muy bien acondicionados para que puedan descansar durante todos estos días. Los corraleros de la plaza, entre los que se encuentran personas tan reconocidas en el manejo de los animales como Emilio Jorge, le dieron el testigo el martes al mayoral de la ganadería, Joaquín Morera, al cargo de los seis toros durante todos estos días. Nubarrón, Fragata, Bullanguero, Escribano, Botito y Papelero, por fin podrán pisar este domingo a las 12 de la mañana el ruedo de la plaza de toros de la calle Pérez Galdós, esta vez con el sol como testigo y con un ruedo a la altura de las circunstancias.

Los toros de Partido de Resina, considerados como los más guapos del campo bravo, han despertado la curiosidad de la afición, al ser una ganadería que se prodiga muy poco debido a que sus camadas no son muy amplias. Por eso, cada vez que cuelga de los carteles el nombre de esta divisa sevillana, la expectación se dispara. Sirva como ejemplo la adquisición del ya popularísimo Nubarrón para las fiestas patronales de Burriana que tendrán lugar en septiembre, el toro por el que más dinero se ha pagado en toda la historia para los festejos populares. El ganadero Tico Morales, que no quiso perderse el debut de sus toros en esta plaza, viajó hasta Castellón para comprobar de primera mano el juego de sus toros. Aunque contrariado en un primer momento por la suspensión al privar al aficionado de un espectáculo único, el aplazamiento del mismo para este domingo le ha devuelto la sonrisa. «En Castellón hay muchos partidarios de esta ganadería. Vengo siempre con mucha ilusión a esta tierra. Castellón es una plaza muy importante y de categoría. El de esta tierra es un gran aficionado que se merece este tipo de corridas».

El encierro reseñado luce el trapío digno de cualquier plaza de categoría. Un encierro de excelente presentación y rematado, muy en el tipo de esta ganadería. Llama la atención que sea un conjunto parejo y bien rematado para este tipo de espectáculo. La respuesta se adivina de la reflexión de Tico Morales sobre los festejos populares, a los que admira, respeta y considera vitales como puntal de supervivencia del mundo taurino. «Hemos triunfado siempre en las plazas más importantes de España y Francia, por eso ahora, lo que quiero es apoyar los toros en la calle y los concursos de recortes porque son el futuro de la Fiesta. Si no contáramos con esta afición tan grande y apasionada, sería un problema. Es una afición preciosa. Voy a seguir estando del lado de los festejos populares de igual manera que en la plaza, quizá con mayor emoción si cabe».

Dos décadas

Poco a poco, la divisa blanca y celeste lucha por arañar ese lugar de privilegio que ocupó durante tantos años. El trabajo de Tico Morales junto a su representante y veterinario, José Luis Algora, está dando sus frutos. Una odisea lograrlo en una ganadería con un encaste único en el mundo y con unas características tan señaladas. «Hemos trabajado muy duro hasta llegar aquí. En estos 22 años en los que estamos al frente de la ganadería hemos hecho todo lo posible para que este encaste no se pierda, porque somos una ganadería distinta a las demás que hay en el campo bravo, porque nunca hemos cruzado ni refrescado esta sangre. Nosotros estamos obligados a buscar sementales dentro de nuestra propia ganadería, cuando otras divisas pueden refrescar con toros de otras ganaderías. Con este trabajo hemos conseguido actualmente que los animales tengan una movilidad de la que carecían anteriormente, porque como el aficionado sabrá, hace 22 años, el destino de esta ganadería era el matadero porque los toreros no la querían torear. Y nosotros logramos no solo evitar este trágico final sino poco a poco devolverla al lugar que ocupó», concluye.