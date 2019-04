«Ojalá la reforma del Cabanyal nos aporte más cofrades» Imagen. Francisco Carles, junto al Ecce Homo que se expone en casa de Carmen Santateresa. / consuelo chambó Francisco Carles, Presidente de la Semana Santa Marinera de Valencia, termina su mandato y asegura que un reto para el próximo gobierno local será ampliar el museo que alberga las imágenes LOLA SORIANO VALENCIA. Miércoles, 17 abril 2019, 01:14

Francisco Carles concluirá en breve su mandato como presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia, tras dos legislaturas de tres años cada una. Ahora hace balance de lo conseguido y de los nuevos retos.

-Las predicciones anuncian lluvias para estos días. ¿Qué protocolo tienen establecido si llueve en el Santo Entierro?

-El Viernes Santo, tanto en el Vía Crucis como en el Santo Entierro, las imágenes salen a la calle. Si las previsiones continúan por esa línea, nos reuniríamos los hermanos mayores o presidentes a nivel parroquial y Junta Mayor y se toma la decisión. Se vería si se retrasa, se suspende o se hace. Ya pasó una vez. El tema es que la uniformidad que llevamos las hermandades y cofradías no se puede estropear. Y en el caso de las imágenes, hay algunas que llevan túnicas o capas de terciopelo y hay que tener mucho cuidado.

-¿Y cuál es el tiempo límite para tomar una decisión?

-Mientras no hay agua en la calle, no podemos decidir. Una cosa es que amanezca y esté todo el día lloviendo y entonces tomas una decisión, y otra es que esté nublado y no llueva, que hay que esperar y decidir.

-El pregonero habló de la necesidad de promocionar más la fiesta fuera del barrio. ¿Qué opina?

-Quisiéramos que se promocionara más, pero hoy en día ya podemos decir que está reconocida. Y tenemos las puertas abiertas para que cualquier colectivo de parroquia que quiera hacer Semana Santa en la ciudad se una a nosotros. De hecho, ya lo hicieron en su día en San Pascual Bailón; el Cristo de la Buena Muerte y el Cristo de la Concordia.

-¿Los distintos equipos de gobierno han apoyado esta tradición?

-Estoy contento con las autoridades que teníamos y las que están ahora porque han apoyado a la Semana Santa. El equipo actual ha apostado por el museo de la Semana Santa y desde ayer ha sido declarado museo oficial. Ya se ha logrado. Y espero que los que entren tengan también colaboración económica e institucional, de participación.

-¿Para cuándo la ampliación del actual museo?

-Es un reto porque hay archivo pasivo, con piezas donadas por cofradías y personas, que no podemos mostrar porque no cabe. Hace poco se hizo una remodelación del museo y da más solemnidad. Y en época de Alfonso Grau se compraron dos casas más y se hizo una restauración interior. En la parte superior guardamos archivo y los pisos inferiores se unieron para hacer charlas y eventos. Faltan dos plantas bajas más para unir. Espero que en próxima legislatura se pudiera adquirir para ampliar el museo. Ahora hay buena disposición para venderlas.

-La Semana Santa Marinera tiene elementos únicos. ¿Cómo se podría 'vender' más esta fiesta?

-Tenemos mucha devoción por nuestras imágenes y tenemos procesiones muy solemnes. Además, el desfile de Resurrección es único. En otras provincias no salen personajes bíblicos y en pocos puntos hay capillas con las imágenes en los hogares. Tenemos mucho que ofrecer.

-En Andalucía hay cofradías con 1.000 socios. ¿Por qué aquí no?

-En Andalucía y La Mancha manejan esas cantidades. Y a veces un mismo cofrade está en varias. También en Andalucía hay menos cofradías y aquí tenemos devoción a muchas imágenes y somos más de 3.000 cofrades repartidos en 31 cofradía.

-¿Cómo ve el tema de la rehabilitación del Cabanyal?

-El problema es que las obras van como van. Tienen previsto que en 2021 esté todo definido y actuando más. Nos gustaría que venga gente a llenar el pueblo y traería más riqueza. Ojalá que la reforma del Cabanyal nos aporte más cofrades.

-¿Alguna reivindicación?

-Si pudieran avanzar más los trabajos y que se viera más rehabilitación en 2020. Hay veces que nos toca avisar a los turistas que buscan la playa que pasen por unas calles y eviten otras. Nosotros en varias ocasiones hemos tenido que recortar los recorridos para no pasar por zonas degradadas.

-¿Se han perdido aparcamientos en el barrio?

-La verdad es que sí y cada vez hay más coches. Si pudieran acondicionar algunos solaresque hay en la zona próxima a Juan Mercader y Serrería, la verdad es que vendría bien.

-Usted acaba su legislatura. ¿No se vuelve a presentar?

-Podemos optar a dos legislaturas de tres años cada una y yo ya las voy a agotar y también estuve seis años de vicepresidente con Begoña Sorolla. Ahora me centraré en el Ecce Homo.

-¿Para cuándo habrá elecciones?

-Cuando acaben las celebraciones se tienen que cerrar las cuentas y está pendiente la partida presupuestaría del Ayuntamiento. Calculo que para junio.

-¿Cuántos candidatos se presentan?

-Todavía no está claro. Sé que Pepe Martorell se presentará y llevará en la propuesta a un miembro de mi cofradía. He oído otra posible candidatura, pero no sé oficialmente nada más.

-¿Cuál es la cofradía más numerosa y la que menos?

-Mi cofría del Ecce Homo es la que más tiene. Somos 380 asociados. Y las que menos, ahora mismo, El Perdón y La Flagelación del Señor, pero lo remontarán. Lo importante es que sean muchos o pocos haya armonía.