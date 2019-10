Niña resuelta y con carisma El barrio de Ayora celebra el nombramiento de Carla García como fallera mayor infantilLos vecinos y miembros de la comisión ven en la nueva representante infantil a una niña entregada y con taleto MAR GUADALAJARA VALENCIA. Viernes, 18 octubre 2019, 01:33

Entre las tranquilas calles antiguas del barrio de Ayora está la falla Ramiro de Maeztu-Leones que amanecía con las persianas bajadas. En esas mismas calles la noche anterior todo el mundo escuchó el sonido de las 15 tracas que fueron tiraron por todo el barrio para. La celebración no era para menos, Carla García elegida fallera mayor infantil de Valencia, es la primera elegida de esta comisión para representar la fiesta.

Ayer muchos comentaban la noticia que algunos recibieron del boca a boca y otros la leían en el periódico. «Esta mañana lo hemos visto en la prensa, algunas clientas lo estaban comentando y hemos corrido a ver las fotos de anoche», comentaba Angelines dueña de la peluquería 'Las Chicas'. Una clienta que estaba esperando turno conocía a Vanessa, madre de Carla, añadió: «se nota que las dos son muy falleras».

En las terrazas durante el desayuno, se hablaban sobre el asunto, y aunque no todos conocían a la pequeña, mostraban su cariño por la comisión. «A las dos de la noche aún estaban de fiesta, a la gente del barrio le ha hecho ilusión pero no sabes la alegría que significa para la comisión al ser la primera», relata Estefanía Peris, de la bocatería Siha. Aunque ella no es fallera, sus dos hijos sí están apuntados, conoce de cerca lo que significa ver la ilusión en la cara de un hijo. «Mi hija ayer mismo cuando se enteró me pidió ser fallera mayor y sé que ya no se le quitará de la cabeza porque pasó lo mismo cuando quiso que le apuntara a la falla», explica mientras termina de servir un café.

En el obrador y horno artesanal 'El Panete' Beatriz Borreguero no podía dejar de sonreír. «Es increíble esto significa mucho para nosotros y para todo el vecindario», decía la dueña del obrador bajo la Virgen que tienen en una columna. Y es que todos los años, la comisión de Ramiro de Maeztu le hace una ofrenda floral. «Esta Virgen la encontraron mis padres tapiada en el local que querían reformar donde abrieron su primer negocio, apareció en esa pared y desde entonces nos acompaña, ahora está aquí en el horno desde hace más de 24 años», relata Beatriz. Pero la popularidad de la Virgen del Panete, como es conocida en el barrio, llegó tras su robo. «Una noche rompieron el escaparate y se la llevaron», explica que apareció al poco tiempo un poco maltrecha. Fue un fallero veterano de la comisión de Maeztu-Leones, que la reparó y pintó. «Ahora la ofrenda es muy sonada aquí, ojalá podamos recibir a la corte de Carla y agasajarlas con un buen desayuno», desea Beatriz.

Desde hace una semana que en la comisión estaban inquiteros. José Luis Sánchez, el vicepresidente, reconoce que habían «pintado el casal, encargado la traca, arreglamos el escenario...en realidad como puesta a punto para este año porque no queríamos gafar la elección aunque cuando supimos que ya era de la corte todo fue acelerado», explica. Jose Luis aún no da credito «la gente de la falla está super bolcada con Carla, ayer el casal estaba desbordado», comenta. Y no es para menos, porque Sáncez se deshace en halagos a la niña. «Está invlucrada con la comisión y con la fiesta, igual que sus padres, son una familia que hace falla», se sincera. «Empezamos a hacer bailes regionales y tanto ella como su madre ahí estaban, este año participamo en los playbacks y hasta ahora que ha sido nombrada no ha fallado ni un día, es muy resuelta y se hace con la gente», dice el vicepresidente que además, añade alegando sinceridad que el año de Carla como fallera mayor infantil de la comisión «ha sido uno de los mejores y eso se nota en el ánimo de la falla».