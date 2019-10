María José Catalá: «Me gustaría entrar en la catedral con la Senyera por respeto a nuestra historia» María José Catalá, durante la prueba con la Reial Senyera. / lp La portavoz del PP urge a que se restaure la enseña de 1928 para preservar el símbolo de todos los valencianos PACO MORENO Lunes, 7 octubre 2019, 23:36

valencia. María José Catalá, portavoz del grupo popular, será la encargada mañana de llevar la Reial Senyera en la procesión cívica.

-¿Sopesó el otro día la Senyera en la prueba antes de la procesión cívica. ¿Cómo la sintió?

-La prueba fue muy emocionante porque aparte de que es histórica representa mucho para los valencianos. La viví con mucha emoción, sinceramente. Tiene un peso físico importante y también emocional. Observé que le hace falta una restauración porque pese a los cuidados que recibe de los funcionarios, se le nota el paso del tiempo.

-¿Qué cree que debe representar la procesión cívica?

-Tengo muy claro el recorrido histórico, conmemora la entrada de Jaume I en 1238, que da lugar al nacimiento de un reino cristiano con leyes propias y representa el símbolo más importante del autogobierno y las señas de identidad del pueblo valenciano.

-¿Qué debería representar hoy en día para todos?

-La unidad en torno a nuestras señas de identidad, el respeto a la tradición y al recorrido histórico. Me gustaría que los gobernantes actuales hubieran sido más respetuosos con todo eso y que se pudiera entrar en la catedral para el Te Deum. Cuando se realizó por primera vez en 1338, la recuperan los jurados de la ciudad y se aprueba que salga de allí y vaya a la iglesia de San Vicente. Ya en su origen hay una vinculación indudable. Tengo muy claro que cuando sea alcaldesa volverá a entrar en la catedral, no por un tema de creencias, que también, sino fundamentalmente por el respeto a nuestra historia.

-Cada año se comenta que a la Senyera le hace falta una restauración, pero no se avanza.

-Me llamó la atención. Es verdad que se hace un ejercicio importante de cuidado en el museo, pero cuando la tuve en las manos me di cuenta que se hace muy preciso la restauración. Me hubiera gustado que se acelerara y espero que el próximo año esté. Aunque sea de 1928 ya se nota que es una pieza que requiere de una mejoría. Si no cuidamos del símbolo fundamental de nuestro autogobierno y las señas de identidad, demostramos una falta de interés.

-¿Participará en el Te Deum de Lo Rat Penat?

-Sí, llegaré a todo lo que pueda. Tengo muy claro que Lo Rat Penat es la que recupera la tradición de la procesión cívica y del 9 d'Octubre. Por respeto a esa institución que tanto ha tenido que ver en el resultado de la conmemoración, me gustaría ir al acto que ellos procesionan la Senyera para llevarla a la catedral y acompañarlos hasta cuando pueda. No sé si estaré todo el Te Deum porque debo estar en el Ayuntamiento poco después.

-¿Debe reconocerse más el trabajo de Lo Rat Penat?

-Sería un buen gesto que alguien de Lo Rat Penat acompañara al abanderado, sería de justicia. Todo depende de un decreto de la alcaldía. Cuando gobernemos acudirá en el Te Deum y haremos más partícipe a la institución. La historia hay que respetarla y ellos son los que idearon hasta la ofrenda floral en el monumento de Jaume I.

-Para el PP también es importante poder llevar la Reial Senyera. Han sido muchos años sin poder hacerlo.

-Sí, la anterior legislatura no la llevamos. Estamos en un momento en que el Partido Popular en la ciudad de Valencia está levantando el vuelo y en este inicio es lo mejor que nos podía haber pasado.

-¿Cuál debería ser el mensaje que quede de la procesión cívica?

-Me gustaría que los niños que acudan a verla con sus padres se quedaran en la retina con la imagen del día grande de su pueblo, la unión y el orgullo de ser valencianos. Hago un llamamiento a que sea un día de festividad y de convivencia y no de de otra cosa.