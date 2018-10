«Los laicos estamos acomodados. Hay que moverse de la silla» Eduardo Osca. / lp Eduardo Osca Presidente del Foro Diocesano de LaicosInvita a movilizarse para dar a conocer el Evangelio cada vez a más gente y a pensar en nuevas formas de actuar J. S. VALENCIA. Lunes, 29 octubre 2018, 00:33

Eduardo Osca lleva desde 2009 al frente del Foro de Laicos del Arzobispado de Valencia, un lugar de encuentro de 92 movimientos que trabajan en la archidiócesis con seglares. Jubilado en el sector de la banca, este economista pretende impulsar el apostolado con los laicos para difundir el Evangelio.

-¿Cómo llegó a la presidencia del Foro?

-Siempre he estado muy implicado en la parroquia. Me nombraron presidente del Movimiento Familiar Cristiano y a partir de ahí me incorporé al Foro. En 2009 me eligieron presidente. El cargo es por cuatro años renovables.

«Es muy importante acercar a los jóvenes, evitar que se desenganchen»

-¿Qué es exactamente esta entidad?

- Tiene configuración tanto canónica como jurídica. Somos una especie de foro de debate que reúne a federaciones, asociaciones católicas, movimientos de laicos relacionados con la espiritualidad, con la familia, con la acción social. Buscamos promover el Evangelio entre los seglares.

- ¿Con qué actividades?

- Fundamentalmente formativas. A lo largo de año organizamos jornadas en las que invitamos a ponentes especializados para que hablen sobre temas variados de actualidad. Hay un Vía Crucis presidido por el cardenal en Semana Santa por Ciutat Vella y una asamblea al inicio y al finalizar el curso.

-¿Cuál es su objetivo?

-Lo que buscamos es que la gente conozca el Evangelio. Queremos convocar y movilizar a los laicos.

-¿Cómo ve la situación de la Iglesia?

- Los laicos estamos acomodados y tenemos que moverles la silla para que se dediquen a dar a conocer el Evangelio.

- ¿La Iglesia tiene en cuenta a los laicos?

- La Iglesia nos da cada vez mayor protagonismo. Nos tiene más en cuenta y se esfuerza más por entender nuestra realidad.

- ¿Cuál es su papel?

- El papel del laico tiene que estar coordinado con la Jerarquía. No es bueno que vaya por su cuenta. Debe ir de la mano del magisterio eclesial. Creo que podemos aportar mucho desde una crítica constructiva. Tenemos que tener una presencia activa.

- ¿Qué sugerencias haría usted?

- Creo que es muy importante acercar a los jóvenes. Hay que atraerlos a las parroquias y dedicarles más atención.

- ¿Cómo se puede hacer?

- No es fácil. Debemos animar a los vecinos, a los amigos. Es muy importante el trabajo en las parroquias. Muchas veces los jóvenes se desenganchan a los 20-25 años. Hay pensar soluciones para que continúen en contacto.