Humo y ruido, tras las pistas del patrimonio industrial Almacén. Estampa del almacén de naranjas de José Ribera, en Carcaixent. / manu carreres La asociación valenciana referente en la defensa de este particular legado celebra el próximo sábado su quinto aniversario ÓSCAR CALVÉ VALENCIA. Sábado, 30 marzo 2019, 23:55

El Museu d'Història de València es uno de los lugares más cautivadores que ofrece la capital del Turia. Al menos en opinión, siempre discutible, de un servidor. La fascinación que suscita a la mayoría de visitantes está vinculada a dos aspectos: el contenido y el continente. Sobre el segundo factor, el público queda hechizado cuando, tras cruzar la puerta, contempla un sorprendente espacio donde el ladrillo desborda la mirada. Centenares de pilastras que asemejan un bosque sostienen un 'cielo' configurado por numerosas bóvedas. No hace falta ser Poirot para percibir de inmediato que se entra en otro mundo: el enclave se presenta, de forma paradójica, en las antípodas del espacio que lo circunda. Ya saben, el pasado, ese país extranjero.

A menos de tres kilómetros en línea recta del actual museo, en las inmediaciones del corazón histórico de Valencia, se hallaba la antigua plaza de Calatrava, hoy llamada del Negrito. El trayecto descrito era perfilado subterráneamente por un entramado de tuberías cuya finalidad era proporcionar agua potable a unas pocas fuentes públicas en el centro de la urbe. Es más, la ceremonia inaugural de la traída de agua potable fue en la fuente que finalmente rebautizaría la plaza citada.

Corría el mes de noviembre de 1850. El dominio total sobre el imprescindible elemento por parte del hombre tenía un origen físico, un punto neurálgico clave. Es evidente. El antiguo depósito de aguas potables de la ciudad de Valencia. El también llamado depósito de Mislata. La sede del actual museo que abre el reportaje. Que el visitante hodierno alucine es normal. No es habitual entrar en un gigantesco depósito que otrora abastecía una de las principales ciudades del país. Para muchos de nuestros antepasados, en esta ocasión no tan lejanos, aquel depósito era causa más que justificada de orgullo cívico. El progreso, entonces imparable, disponía de la industrialización como principal herramienta. Paralelamente, la industrialización legó un patrimonio fantástico en todo el territorio valenciano.

Las aduanas de la Estación Central de Aragón o las chimeneas de ladrillo, vestigios conservadosLa imprenta Vila será un mercado gastronómico; otros emblemas son museos, comisarías...

Un patrimonio que languidece pero que cuenta con el apoyo de algunas asociaciones que suplen la falta de medios con esfuerzo e ilusión. Con rubor reconozco que es a una de ellas, la Associació de Patrimoni Industrial Valencià, a la que debo la sensibilización con el tema. Me permitirán que al final aluda a la celebración de su quinto aniversario.

La definición concreta de patrimonio industrial resulta algo compleja incluso entre los especialistas. Veamos qué dice el 'International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage', máximo organismo al respecto. El patrimonio industrial es el conjunto de restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Algo vago. La declaración académica revela una magnitud inabarcable, pues entran en liza elementos asociados a sectores tan variopintos como el agroalimentario, el energético, el textil, el químico y sus derivados, el cerámico y el del vidrio, el minero, el siderúrgico y metalúrgico, el del transporte, la arquitectura civil, y la fabricación, por ejemplo, derivada de la armamentística o la tabacalera. Casi nada. Para más inri, la definición no precisa un baremo objetivo de esos valores. Consecuentemente, resulta necesario discriminar unos u otros bienes patrimoniales de carácter industrial. El asunto es motivo de controversia entre los eruditos, pero esa es otra historia...

La Comunitat Valenciana atesora un rico bagaje industrial y conserva vestigios de todos y cada uno de los sectores esbozados. Es más, algunos bienes de ese patrimonio industrial pueden considerarse elementos vivos, completamente operativos, caso de la cementera de Buñol, estos días en prensa por varios motivos ¿Quién no se impresiona al verla por la noche desde la carretera?

Valor añadido

Quizá, sólo quizá, una de las trabas a las que se enfrenta el patrimonio industrial valenciano sea ese ruido ensordecedor que dificulta la perspectiva histórica. Tal vez sea justo el valor añadido que damos a las cosas en función de su mayor antigüedad, pero también tal vez estemos borrando de forma inconsciente las trazas de un mundo tan efímero como irrepetible. Un servidor, medievalista, adolece de esa perspectiva como el que más. Reconocerlo es el primer paso.

Los avances en los sistemas de industrialización motivan que aquello que un siglo y medio atrás representaba el acabose tecnológico se convirtiera en unas décadas en solución común, para, poco tiempo después, desaparecer ante la irrupción de nuevos sistemas. Y sólo tal vez por eso, merezca la pena, si no conservar todo (inviable al 100%), sí documentarlo. Mientras sea posible.

Los elementos del patrimonio industrial, por su propia naturaleza, no son únicos. Sin embargo, su supervivencia, sí lo ha sido en algunos casos. Así ocurre en el conjunto de la estación ferroviaria de Camporrobles, donde se mantienen, entre otras estructuras, las viviendas de los ferroviarios. Más valiosa si cabe es, según informa Manuel Carreres (presidente de la mencionada APIVA), la grúa de principios del siglo XX que allí se conserva. Se trata de una pieza única que ha despertado el deseo de algunas de las más importantes instituciones museísticas de la materia.

Lo cierto es que este rico patrimonio pasa a veces inadvertido. A muchos ciudadanos les resulta invisible. Sigamos con el patrimonio ferroviario, tan vigente por la reutilización de las naves construidas un siglo atrás por Demetrio Ribes en el Parque Central. ¿Cuántos jóvenes sabrán a día de hoy el origen de las pequeñas construcciones en el comienzo de la avenida Aragón de Valencia? Esas aduanas para la mercancía que llegaba a la desaparecida Estación Central de Aragón, popularmente conocida como la 'Xurra', pueden resultar a los adolescentes tan extrañas como un solo de Miles Davis en una canción de Maluma (al parecer, estrella del reguetón). Con sumo respeto a todos los mencionados. Más visibles, tanto por su altura como su esbeltez, son las chimeneas industriales de ladrillo. Estudiadas en profundidad por la doctora Gracia López Patiño (figura clave en su defensa), se alzan como imponentes campanarios privados de su correspondiente parroquia. Incomprensibles a causa del derribo del resto de elementos consustanciales asociados a su primitiva función. Esas chimeneas que seguro ustedes conocen, son gigantes de una época tan próxima en el tiempo como lejana en la mentalidad. Cuando el vapor movía el mundo.

Naranjas en Carcaixent

El mismo vapor que movía los medios de transporte empleados para la exportación de productos valencianos. Un siglo atrás destacaba la naranja, y en uno de los centros neurálgicos de su producción, Carcaixent, hallamos un magnífico ejemplo de aquellos almacenes construidos con lenguaje modernista, en la línea de las edificaciones más ostentosas del momento. Se trata del almacén de naranjas de José Ribera, no por casualidad levantado junto a las vías del tren.

El asunto da no para un libro, sino para infinidad de volúmenes, muchos ya escritos por autores como Manuel Cerdá, Inmaculada Aguilar, y otros eruditos. Sin embargo, la caprichosa actualidad nos obliga a dirigir nuestra atención, siquiera brevemente, a la antigua imprenta Vila de Valencia. Hace pocos días salió a la luz el proyecto de transformación de aquella centenaria construcción en un mercado gastronómico. La construcción se halla prácticamente oculta al final de la calle de la Mascota, pequeña vía sin salida perpendicular a la calle San Vicente. En los últimos años ha servido para el rodaje de escenas de películas de época, pero ahora se convertirá en una nueva oferta para comer y beber, me da que nuestro pasatiempo preferido. Dios me libre de emitir juicio al respecto.

Si quieren saber más y mejor, ahí va una invitación. El próximo sábado 6 de abril, entre las 11 y las 14 horas, APIVA celebrará su quinto aniversario. Lo hará con un taller infantil, una feria de turismo industrial, y con la difusión de futuros proyectos. Además, tendrá lugar la inauguración de la exposición "Lugares e itinerarios de la obra pública selection", en colaboración con la Cátedra Demetrio Ribes. Imaginarán dónde. En el Museu d'Història de València, obra cumbre de la arquitectura industrial valenciana.