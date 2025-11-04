A qué hora y dónde se entregan los premios de las Cruces de Mayo El premio extraordinario 'Paco Domingo' de la sección Especial, que ha recaído en la falla Plaza de la Cruz-Los Ángeles recibirá 1.000 euros y el galardón 'Pere Delmonte' de la falla Archidque Carlos-Músico Gomis se reconocerá con 700 euros

Cruz de mayo ganadora en la categoría Especial de la falla Plaza de la Cruz-Los Ángeles del Canyamelar.

Ya hay fecha para la entrega de los premios de las cruces de mayo organizadas por comisiones de falla, hermandades y juntas de fiestas. Si bien ya han pasado seis meses del festejo, es ahora cuando Lo Rat Penat realiza la entrega de los galardones que organiza y en los que cuenta con el patrocinio y colaboración del Ayuntamiento, un solemne acto que tendrá lugar este jueves, a las 18.30 horas, en el Hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia.

Cabe recordar que en la sección Especial el premio extraordinario 'Paco Domingo' fue para la falla Plaza de la Cruz-Los Ángeles del Canyamelar, que recibirá estandarte, diploma y 1.000 euros de premio. El primer premio recayó en la Junta de Festes Verge dels Desamparats de Patraix (750 euros, estandarte y diploma); el segundo premio fue para la associació cultural Creus de maig de La Torre (500 euros, estandarte y diploma) y el tercero para la falla Maestro Gozalbo-Conde de Altea (300 euros, estandarte y diploma).

En la sección primera el premio extraordinario 'Pere Delmonte' fue para la falla Archiduque Carlos-Músico Gomis (700 euros, estandarte y diploma); el primer prremio fue para Festes en honor al Santíssim Crist de Nasaret (500 euros, estandarte y diploma); el segundoi premio se concedió a la falla Camií Nou de Picanya-Nicolau Primitiu ( 300 euros, estandarte y diploma) y el tercer premio, para Clavaris de Sant Roc de Benicalap (200 euros, diploma y estandarte).

Cabe destacar que todas las cruces cinscritas y plantadas recibirán un diploma, junto a una ayuda de 200 euros.

El acto estará presidido por la Regina dels Jocs Florals, María García Vallcanera; por la fallera mayor de Valencia, Carmen Prades; la fallera mayor infantil de Valencia, Marta Mercader; por la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil y por el presidente de Lo Rat Penat, Josep Vicent Navarro Raga.

Desde Lo Rat Penat detallan que esta edición de entrega de premios es muy especial «porque se conmemora el centenario del concurso de Cruces de Mayo. Es en 1925 el primer año en que se tiene constancia de la celebración por parte del Ayuntamiento de Valencia, siendo alclade Lluís Oliag. Entonces participó Lo Rat Penat en el certamen, siendo presidente Francesc Almarche.

Y ya en 1926, como consta en LAS PROVINCIAS, «En muchos edificios aparecieron hermosas cruces de flores, mereciendo ser premiadas en el concurso abierto por nuestro Ayuntamientom las de Lo Rat Penat, Círculo de Bellas Artes, hotel Reina Victoria, parroquias de San Martín, San Bartolomé, San Esteban y San Valero...».