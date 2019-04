Las hermandades y cofradías de la Semana Santa Marinera aplazan hasta el domingo la decisión de realizar el desfile de Resurrección Jesús Signes Los hermanos mayores y presidentes se reunirán a las 8 horas para tomar el acuerdo LOLA SORIANO Sábado, 20 abril 2019, 20:47

Al final no será hoy sino mañana a primera hora cuando los hermanos mayores y presidentes de la Semana Santa Marinera de Valencia decidan si realizan el desfile colectivo de Resurrección o si lo cancelan. Los representantes de los 31 colectivos se han reunido este sábado para debatir el tema pero, ante la falta de un acuerdo unánime, se ha acordado esperar a las 8.00 horas para tomar una decisión en firme. «Unos decían que sí querían salir y otros que no porque era muy arriesgado. Como no había una postura clara, hemos decidido esperar a ver cómo amanece para mantener o desconvocar el acto colectivo», explica Francisco Carles, presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa.

En principio, algunas cofradías querían que se resolviera este sábado el interrogante, ya que tienen unas cláusulas con las bandas de cornetas y tambores que les acompañan para poder solicitar la cancelación del contrato hasta dos horas antes del acto, y por eso, querían asegurarse si hacían este gasto o no, pero otros colectivos preferían esperar para ver si el tiempo mejoraba.

Al final, ante la falta de una visión clara, han decidido reunirse a las 8 horas de mañana para que se pueda ver la evolución del tiempo y a la vez dar tiempo a los cofrades a avisar a sus músicos. Cabe destacar que la última vez que se tuvieron que suspender los tres actos colectivos de la Semana Santa Marinera, es decir la visita a las capillas de los hogares del Jueves Santo; el Santo Entierro y el desfile de Resurrección fue en 1972 y faltará ver si mañana se cumple o no.