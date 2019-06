La guía más didáctica del Corpus Una familia se fotografía junto a las rocas y el tapiz del Corpus, en la plaza de la Virgen. / juanjo monzó Decenas de expertos relatan al público la historia de las rocas en la plaza de la Virgen | El decano de la procesión, Juan Gómez, se jubila a los 93 años del personaje de San Pedro, que representará a partir de hoy su hijo LOLA SORIANO VALENCIA. Domingo, 23 junio 2019, 00:23

El centro se vestirá hoy de gala para celebrar la 'festa grossa' del cap i casal, el Corpus, con la cabalgata del convite, donde destaca la danza de la Moma y los Momos y la de los niños, con los arcos y los caballitos, y la procesión.

Ayer, desde las 11 horas, la plaza de la Virgen se convirtió en el epicentro de los actos, puesto que se expusieron las once rocas que portan la iconografía religiosa o mitológica de la Casa de las Rocas.

Aunque el sol no dio tregua a los cientos los turistas extranjeros y de otras provincias de España que se acercaron a la plaza de la Virgen, todos ellos no dejaron de inmortalizar con sus móviles las históricas rocas, algunas como la 'Diablera', con más de 500 años de vida. Turistas como Antonia Genescà y Ton Pons, vecinos de Barcelona, afirmaron sentirse sorprendidos. «Hemos encontrado esta exposición por causalidad. En nuestra zona es tradición poner alfombras florales por el Corpus, pero no habíamos visto nunca estas obras de arte», explicaron.

Juana Gil y Pepe Rodríguez, residentes en Murcia, comentaron que habían visitado antes Valencia, «sobre todo la Ciudad de las Ciencias, pero nos ha entusiasmado ver esta muestra del Corpus».

Una joven de Galicia, María Rodríguez, reconoció que «no tenía idea de que desfilaran unas carrozas tiradas por caballos». En la plaza de la Virgen también fueron muchos los que se retrataron con el tapiz floral que da protagonismo a un Santo Cáliz realizado en relieve. La propuesta lleva 24 paneles con 27 colores de flores y hierbas aromáticas y está rematado con flor natural, como explica Juanjo Ayelo de Decourba.

Los componentes de Amics del Corpus se fueron turnando para hacer de guías, como Luis Calderón o Concha López, que cuentan mil anécdotas. El colectivo ofreció recuerdos y el calendario y libro que ha elaborado Pedro Molero.

La música tuvo protagonismo, ya que grupos de danza de Pedralba o de la falla Fray J. Rodríguez amenizaron el día con bailes populares. Y alumnos de colegio Salesianos San Juan Bosco-F. de San Luis representaron los misterios por la tarde.

Mientras, en la calle Cabillers, miembros de Amics del Corpus prepararon los cubos que cuelgan en toda la calle. «Vamos a poner 100 cubos y 20 flotadores para que en la cabalgata del convite, al paso de la degolla, es decir, de los soldados de Herodes, los vecinos lancen agua», según Quique González, cap de caps.

Como anécdota, el decano de la procesión del Corpus, Juan Gómez, de 93 años no desfilará en la procesión como San Pedro por su avanzada edad, cogerá el testigo su hijo. El edil Pere Fuset saldrá como profeta.