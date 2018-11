Un gran homenaje para un grande Rafael Alcaide, mirando de frente a una vaca. / pedro francés El conocido aficionado de Camp de Morvedre falleció a comienzos de año y ahora será protagonista de unas jornadas benéficas La Asociación Cultural Bou de Sant Antoni de Sagunto organiza dos días de toros en recuerdo del inolvidable Rafa Alcaide JOSÉ IGNACIO GALCERÁ Jueves, 1 noviembre 2018, 23:12

valencia. No podía ser en otro lugar ni de otra forma. Sagunto, el pueblo que con tanto orgullo llevó durante toda su vida por todos los rincones del planeta toro, rendirá un gran homenaje a su vecino Rafa Alcaide, fallecido a comienzos de año, con dos jornadas de toros benéficas en las que se darán cita las mejores ganaderías de corro de la actualidad. Impulsado por sus amigos y compañeros de la Asociación Cultural Bou de Sant Antoni, de la cual él fue uno de sus fundadores, y con la colaboración del Ayuntamiento, el tributo tendrá lugar el fin de semana del 10 y el 11 de noviembre.

Alcaide, un estudioso del mundo del toro, llegó a tener un conocimiento de las ganaderías de corro fuera de lo común, ningún detalle se le escapaba, nombres de las vacas, reatas, comportamientos... todo estaba en la cabeza de Rafa, que siempre consideró que la Fiesta debía girar alrededor del animal. Con ese propósito se planteó este homenaje, que es un fiel reflejo de la personalidad que tenía como aficionado. «No podíamos hacer cualquier cosa, queríamos programar algo único, inédito hasta este momento, integrando e implicando a las mejores ganaderías de la Comunidad Valenciana, Navarra, Zaragoza, Tarragona y Teruel, una zona por la que él sentía especial predilección», confiesa José Miguel Monleón, íntimo amigo de Alcaide y compañero tantas y tantas tardes de toros.

Un total de veintinueve ganaderías participarán desinteresadamente en el homenaje, cediendo para la ocasión la mejor vaca de cada casa. La causa, y, por supuesto, la amistad que unía a Rafa Alcaide con la mayoría de los ganaderos anunciados, ha hecho que estos aceptaran de buen grado la invitación y se implicaran desde el primer momento en el evento. «Nadie dijo que no, todos mostraron su predisposición a venir. De hecho, se han quedado ganaderos fuera del cartel porque teníamos que cortar por algún lado. No podíamos hacer un espectáculo que durara tres o cuatro horas».

La plaza, instalada en la explanada ubicada junto a la montaña de Sant Cristòfol, será el principal escenario de los homenajes. El domingo 11, a partir de las 11 horas, se exhibirán 25 vacas de otras tantas ganaderías distintas, estando cada animal un máximo de ocho minutos sobre la arena con la finalidad de agilizar el espectáculo.

«Es la forma de hacerlo lo más atractivo posible. Es cierto que no se podrá ver la vaca en su máxima expresión pero el festejo gana en expectación por ver la mejor vaca de cada casa». Se darán cita nombres clásicos de la ganadería de corro como la familia Machancoses, Benavent, Germán Vidal o La Paloma, entre otras muchas que conforman un cartel de máxima calidad. «Rafa tenía una obsesión como aficionado y no era otra que intentar programar carteles con categoría. Cuando iba al campo su aspiración era adquirir un toro de Victorino, Miura, ganaderías de primer orden, y trabajaba para conseguirlo. Siempre buscaba mejorar los carteles de un año para otro. A nuestras calles, de hecho, siempre han venido las mejores vacas de corro».

Norteña, de La Paloma

Y esta vez no será diferente puesto que está confirmada la presencia de «Norteña, de La Paloma, una de las vacas que más le gustaban a Rafa y que siempre venía a nuestra calle, y Podadora, de Benavent». El sábado, desde las 16 horas, se inaugurará el homenaje con la participación de la divisa navarra de Arriazu y las aragonesas de Ozcoz, Soria y Cuartero. «Se soltarán tres vacas de cada ganadería y acabaremos con un toro embolado de Gerardo Gamón. Queremos tocar todas las suertes, él también era un gran cortador de cuerda». En ambas jornadas lo que es seguro es que no faltará el banco, un obstáculo que Alcaide hizo célebre y en el que fue considerado un auténtico maestro. «En el homenaje podía faltar la arena, la plaza, hasta las vacas, pero el banco no podía faltar porque va ligado a su vida».

El recuerdo de Rafa Alcaide sigue muy presente en la familia del bou al carrer. «No me hago la idea de no verle», confiesa emocionado su inseparable Monle. «Cuando voy a la asociación, todavía espero que entre por la puerta. Me cuesta ir a su casa, hay muchos recuerdos, ha dejado un enorme vacío en Sagunto y en la familia del bou al carrer porque era un gran aficionado».

El legado que dejó estará presente también en una exposición fotográfica que recorre su vida y su trayectoria delante del toro y que se podrá ver durante una semana en la Casa de Cultura Capellà Pallarés. "Agradecemos a todos los que han colaborado con nosotros, todos han aportado su granito de arena, bien desde asociaciones o entidades como personas a título particular. Ha habido un compromiso total con el homenaje, él era muy conocido, tenía un trato cordial con todos, un gran amigo de sus amigos y el cariño que él dio, lo ha recibido en este homenaje". Los beneficios del homenaje irán destinados a su mujer e hija. Se ha habilitado una Fila 0 -ES66 0182 1694 6302 0161 0583-.