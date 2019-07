Fregador, de Julio de la Puerta, a un paso del indulto

El pasado sábado salió a las calles de Massalfassar el que posiblemente sea el toro más bravo de la temporada 2019 en la Comunitat, según los aficionados y rodadores que fueron testigos de tal acontecimiento. Fregador, número 28, guarismo 4 y marcado con el hierro de Julio de la Puerta, fue el protagonista principal de una tarde para la historia en esta localidad de l'Horta Nord. Y todo gracias a la Peña Taurina, que continúa con la racha de toros bravos, pues todavía permanece en la memoria la actuación del encastado Salaíto, de Gerardo Ortega, el año 2017.

Fregador salió en segundo lugar, después de su hermano Marcelino, y desde su irrupción en las calles, fue toda una explosión de bravura y nobleza. Los adjetivos se quedan cortos: la arrancada nacida al galope, la franqueza en los embroques, la nobleza para perseguir cada movimiento, el fondo bravo para ir a más... Casi una hora por la tarde dándolo todo y cerca de 50 minutos por la noche embolado, siendo entorilado en ambas ocasiones en medio de una atronadora ovación.

AGENDA Hoy Ondara. 20 00, entrada de El Cali. 00:15, entrada de Crespo y novillas de Dani Machancoses. Alfara del Patriarca. 18 30, vacas de Fernando Machancoses. 00:00, dos toros embolados. Cheste. 19 00, vacas de Machancoses y toros cerriles. 23:30, toro embolado. Meliana. 19 00, dos toros cerriles y vacas de Dani Machancoses. 00:05, embolada de los toros de la tarde. Mislata. 19 30, becerras. 00:00, concurso de emboladores y vacas enfundadas. Sagunto. 19 00, especial Santos Zapatería. 00:00, especial Gerardo Gamón. Benadressa. 00 00, toros embolados. Jérica. 00 00, vacas y toro embolado. Moncofa. 18 30, vacas de El Gallo. Mañana Ondara. 20 25, entrada de Fernando Machancoses y vacas de La Paloma. 00:15, entrada y prueba de Els Coves y novillas de Asensi. Pinoso. 19 00, suelta de vaquillas de La Paloma. Cheste. 7 30, toro con cuerda. 23:30, toro embolado. Foios. 13 00, encierro infantil. 14:00, entrada y prueba de vacas de José Vicente Machancoses. 19:00, toro de Cebada Gago y vacas de José Vicente Machancoses. 00:00, tres toros embolados. Gátova. 14 00 entrada y prueba de Fernando Machancoses. 17:30, toros de Fernando Machancoses. Meliana. 18 30, vacas de La Paloma. 00:00, dos toros embolados. Nàquera. 14 30, entrada y prueba. 18:00, vacas de Els Coves. 00:00, toros embolados. Puçol. 19 00, especial Hnos. García Blasco. 00:00, vacas y toros embolados. Sagunto. 19 00 y 00:00, especial Fernando Machancoses. Borriana. Santa Bárbara. 7 30, toro con cuerda. Artesa. 18 00, toro cerril. Benadressa. 12 30 y 18:30, vacas. Jérica. 24 00, entrada y prueba. 17:30, vacas de Benavent y toro cerril. 00:00, embolada del cerril. Moncofa. 19 30, toro de Jacinto Ortega. 23:30, toro embolado. La Vilavella. 10 30, toro cerril de Los Ronceles.

Tal fue su juego que el ganadero, abrumado ante tantas llamadas, quiso indultarlo, aunque el reglamento valenciano, de momento, no contempla tal posibilidad. Así lo cuenta el propio Julio de la Puerta: «Me llamó mucha gente durante la tarde y todos me hablaban de la bravura y la casta del toro, de su duración, de la acometividad, de su nobleza, humillación... que incluso se desplazaba por el pitón derecho. Quise indultarlo para que volviera a la finca y echárselo a las vacas como semental, pero no pudo ser».

«Sabía que iba a embestir por su reata», matiza el ganadero. De la Puerta explica que el toro proviene de la rama Parladé, procedencia Conde de la Corte. Su madre proviene de un semental estrella: 150-Anegado, indultado por El Fandi en Baeza, y el padre viene de la rama de Marcocinado, otro toro indultado por Perera hace unas semanas en Estepona. Así que Fregador no podía fallar.