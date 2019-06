«Francisco sabe detectar el dolor de las personas y corre hacia ellas» Eva Fernández, durante la entrevista. / manuel molines Eva Fernández, periodista y autora de 'El Papa y la ternura', afirma que la historia verá que uno de los pilares del pontificado es la preocupación por los refugiados J. SANCHIS VALENCIA. Lunes, 17 junio 2019, 00:40

Eva Fernández es la corresponsal de la Cadena Cope en Roma. Lleva cuatro años cubriendo las noticias del Vaticano.

-¿Por qué el libro?

-Pensé que era necesario, ya que había algo que se me escapaba del Papa, algo que no podía reflejar en las crónicas. Francisco tenía gestos con determinadas personas que no podía contarlos.

«Francisco señala que no podemos ser indiferentes ante el dolor y la muerte»

-¿Y por qué el título?

-Decidí que escribiría el libro en clave de la ternura. Considero que es uno de los pilares fundamentales de la forma de comunicar el Evangelio que tiene el Papa que para mí se sustenta sobre tres patas: misericordia, alegría y ternura. Recorro el pontificado en esta clave, no porque sea el único pontífice que se ha referido a ella, pero es el primero que habla de una revolución de la ternura. Cree que a veces nos enzarzamos en discusiones importantes, pero perdiendo de vista lo esencial, la ciencia de las caricias.

-¿Es su rasgo más característico?

-Es un matiz más, Este Papa es poliédrico y hay que verlo en perspectiva. El problema es que no se le lee, se le interpreta, no se acude a las fuentes, y eso es algo que le está haciendo daño.

-¿En qué se ha basado para recoger las anécdotas del libro?

-He procurado escoger momentos de ternura impactantes, pero también se han escapado muchos. Pensaba en el último Día de Difuntos. El Papa celebra una misa en algún cementerio de Roma. Allí vió un ala dedicada a niños pequeños lleno de familiares. No se lo pensó y se fue hacia ellos. El Pontífice sabe detectar el dolor de las personas y por eso se va como un imán hacia aquellas que lo pueden necesitar.

-También dedica un capítulo a la inmigración. El Papa está muy concienciado con este problema.

-Cuando se estudie su pontificado, se verá que uno de sus pilares es su preocupación por los refugiados. Para él hay una línea que no se puede pasar y es quedarnos sin hacer cuando la gente muere en el mar. El Papa no dice que hay acoger a todos los inmigrantes. Cada país debe recibir a los que pueda atender e integrar. Además, pide que se intente solucionar la situación en los países de origen. Advierte sobre la indiferencia ante el dolor y la muerte y no se mete en las cuestiones nacionales.

-¿Ha oído hablar del 'Aquarius'?

-Le llegó muy hondo. Lo ha dicho en varias ocasiones. Ha alabado que Valencia le abriera sus puertas cuando nadie quería hacerlo.

-¿Cómo es su respuesta frente a la crisis de los abusos sexuales?

-A él le estalló en pleno pontificado. Lo ha llevado con mucho dolor. Desde el inicio de su mandato está recibiendo a las víctimas todos los viernes y ha puesto medidas. La tolerancia cero no es sólo una frase.

-¿Cómo es el Papa?

-Muy cercano. Se interesa de verdad por los problemas de quienes se le acercan.