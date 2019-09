El Forner, referente de toda una generación La mirada desafiante del toro y la verdad de El Forner. / lp Vicente Rodrigo, de Rafelbunyol, fue pionero en las formas y modos de enfrentarse a un toro en la calle J. I. G. Viernes, 20 septiembre 2019, 00:38

valencia. Su encendida afición le llevó a iniciarse en el mundo del toro unos días antes de cumplir los trece años. Desde aquella primera vez han pasado ya sesenta años ininterrumpidos en los que ha dado rienda suelta a su pasión. Allí donde hacen toros está él y de no ser porque el paso del tiempo ya no se lo permite, sería fácil verle todavía esquivando embestidas. Vicente Rodrigo, conocido como El Forner, nació en Rafelbunyol con el veneno del toro dentro y no ha sabido vivir sin él.

En ocasiones era capaz de pasarse varios días sin dormir solo por sentir un toro cerca, como ocurría cuando dejaba su trabajo en el horno de la calle Virgen del Pilar y se desplazaba hasta Pamplona para correr los encierros. Puro romanticismo. O cuando llegaba la feria de Onda y tenía que recurrir al autostop con el primer camión que pasara hacia Castellón junto a otros chavales de los pueblos de alrededor en busca del toro.

Considerado por muchos como un maestro por su saber estar delante del toro, fue en cierto modo un pionero. Hasta su aparición, en los pueblos se corría el toro pasando de casa en casa, pero él comenzó a implantar unas formas poco vistas hasta ese momento y que fueron espejo para muchos. Su capacidad para ir de frente al toro, su quietud, la suerte del alimón o la gracia para tirarse largo un toro y cortárselo él mismo crearon escuela y marcaron una época. Con El Forner no cabían las mentiras ante el toro.

Fue un rodador de una enorme verdad, siempre dando la cara y dejándose ver, bien fuera en calle ancha o en la más estrecha, como sucedió una vez en Nules, donde solo él se atrevió a pasar a un toro embolado de Guardiola en un tramo donde apenas cabía un alfiler, aguantando hasta el final y tirándose contra la pared. En La Vilavella, en sus dos barrios referentes, también dejó su sello.

En Sant Xotxim, con una rodà que todavía se recuerda desde la calle ancha hasta la barrera de abajo frente a un toro de Samuel Flores que le hizo hilo. En Sant Roc una mujer le pidió desde la reja de una casa que se llevara al toro embolado de Gabriel Rojas y El Forner lo hizo a su manera, tirándose al toro de largo y quitándoselo él mismo. Tal era su amor propio, que si alguien osaba a cortarle el toro, se enfadaba.

Su leyenda es una de las más longevas de cuantas se recuerdan. Sin ir más lejos, el pasado año, cumplidos ya los setenta, en la calle Barreres de Puçol, situado arriba de la acera, en la puerta de una casa, ni se inmutó ante la arrancada del toro y tras levantarle incluso los brazos para citarlo. Ante la sorpresa y la admiración de los presentes, El Forner exclamó: ¡Perque no em veig, si em vera li pegava encara una rodà!

Era también un conocedor absoluto de los terrenos, un gran observador del toro, capaz de intuir el comportamiento de los animales antes que nadie. Eso le llevó a tener apenas tres percances en su larga trayectoria. El primero de ellos en Foios, con catorce años y ante nada más y nada menos que Malaje, el famoso toro de Peris que atemorizó a toda una generación.

Nadie quería cortarle la cuerda y fue El Forner junto a la hermana del padre de Vicente Peris quienes lo hicieron. Ella se tiró al suelo y Malaje pasó por encima, sin embargo a El Forner no le dio tiempo a llegar a la barrera. De los mismos palos sacó Malaje a El Forner. Aquella noche Malaje hirió a doce aficionados.

Avionet en Puçol

La segunda de las cogidas ocurrió en Puçol, en 1968, con 21 años, cuando el toro Avionet, de la ganadería Gomis Bonet de Almenara, le quemó los brazos tras la embolada después de una buena paliza. Y la más grave fue en Algimia de Alfara, ya con cincuenta años. Tras una cena de colombaires, su otra gran afición, un toro le prendió teniéndole 29 segundos debajo.

Ninguno de estos percances mermó ni un ápice la afición de quien es una leyenda viva del bou al carrer. Su nombre es una referencia ineludible para generaciones y generaciones de aficionados.