Las emboladoras toman las calles Nerea Miralles corta la cuerda a un toro en El Puig en septiembre de 2017. / Gonzalo garcía Andrea Bosch y Nerea Miralles, aficionadas de El Puig, son dos de las cada vez más féminas que participan activamente en el bou al carrer JOSÉ IGNACIO GALCERÁ VALENCIA. Viernes, 29 marzo 2019, 00:47

Son jóvenes, aficionadas, valientes, de lo contrario no podrían dar rienda suelta a su pasión, son de El Puig, que en cuestiones de bou al carrer es pueblo de referencia, lo que les otorga un plus, y son mujeres. Son, en definitiva, dos ejemplos de las cada vez más chicas que participan activa y directamente del festejo popular. Ambas vivieron desde bien pequeñas y en sus respectivas familias la afición al toro. En el caso de Andrea Bosch fue gracias a su padre, quien se apuntó a la Comissió de Baix de la localidad en el año 2001 y desde esa fecha no se separó de él, empapándose de todo lo que rodea a esta fiesta. De la curiosidad pasó al interés más absoluto y de ahí a la práctica; a los 16 años cortó su primera cuerda a una vaca -había que empezar desde abajo-, luego llegó el toro y a los 18 años comenzó a embolar. Andrea entró a formar parte de la cuadrilla Dones amb tradició en 2013, dos años después de la creación del grupo, que, por supuesto, está integrado al cien por cien por mujeres. «En El Puig hay mucha afición y desde pequeña estás en el ambiente, en las barreras, además, junto a mi padre viví el toro muy de cerca. Casi sin darme cuenta estaba metida de lleno», afirma.

El primer contacto con el toro de Nerea Miralles fue también por mediación de su familia. Además de sus padres, Nerea cuenta también con su hermano José Ángel, cortador de cuerda, de quien heredó la afición. Sin embargo, un grave accidente mientras montaba a caballo hace dos años le ha hecho alejarse un poco de su pasión. «Sigo embolando, pero ya no corto cuerdas», confiesa. Tanto Andrea como Nerea protagonizaron hace unas fechas una campaña de promoción promovida por el Ayuntamiento de El Puig con motivo de la Setmana de la Dona. Ambas representan un buen ejemplo de mujeres que han roto barreras. «Si te gusta el toro, da igual que seas hombre o mujer, este mundo se disfruta si lo vives. Yo, de hecho, disfruto como una niña», apunta Andrea, para quien es cuestión de tiempo que «resulte menos extraño ver a mujeres cerca de un toro. Quizá la mujer no se ha acercado al toro hasta hace poco por vergüenza y por el qué dirán, pero el tiempo hará que se vea como una situación normal». Nerea, por su parte, comenta: «Hay mujeres que tenemos afición al toro y también podemos embolar, no somos menos que nadie. La igualdad se demuestra con hechos más que con palabras. No en todos los mundos abren las puertas a mujeres; en el toro, sí. Que puedas participar con naturalidad es de agradecer».

Abunda el compañerismo

Hasta la fecha, la Comunidad Valenciana cuenta con cuatro cuadrillas de mujeres. Las decanas en la materia son las Emboladoras de la Comunidad Valenciana. A este grupo de pioneras se le unió con el tiempo Los Ángeles de Paiporta, la cuadrilla Con un par o varios de Burriana y Dones amb tradició. «Las cuadrillas de emboladores nos han mostrado su apoyo y confianza siempre, hay mucho compañerismo por su parte», confiesa Andrea, quien añade: «En el bou al carrer nos conocemos casi todos, en mi caso me han visto desde pequeña involucrada en esta fiesta. En pueblos donde no somos tan conocidas, nos miran un poco extrañados, pero por ejemplo, en Alfafar, donde soy miembro de una peña y ayudo a embolar, mis amigos lo ven con normalidad». Esa sensación de extrañeza también la ha sentido Nerea, que comparte la reflexión de su compañera. «Generamos sorpresa, sí, pero hay respeto».

Ellas, al igual que hicieron otras mujeres con anterioridad, han superado barreras de género y estereotipos. «Embolando toros no veo que un hombre, por ser hombre, tenga más capacidad que nosotras», se apresura a contestar Andrea. «No se trata de una cuestión física, hay mujeres que aprietan igual de fuerte las palomillas que los hombres. Aquí cuenta el conocimiento, un hombre lo normal es que tenga más fuerza que una mujer pero para embolar un toro no hace falta tanta fuerza. No es una cuestión de género sino de valor y de afición para ponerse delante del toro», añade. El arte de embolar, desde su primer paso, como es la elaboración de las bolas, hasta el último, con el corte de la cuerda, requiere de una precisión milimétrica. Debe ser un engranaje perfecto. «Más que de fuerza, es un trabajo mental. Si no estás en lo que hay que estar, no sale. También de valor, porque no hay que olvidar que delante hay un toro y en un pilón pueden pasar muchas cosas en un segundo. Es un momento de mucha tensión por la gente que hay alrededor, por las reacciones del toro y por los contratiempos que pueden surgir, hay que saber reaccionar a todo», explica Nerea. El riesgo, con un toro de por medio, siempre existe. «Algún susto he tenido ya, aunque por fortuna ha sido sin importancia», afirma Andrea.

Tanto Andrea como Nerea han continuado un camino que si bien ya estaba abierto, esperan que pueda seguir ampliándose en un futuro cercano. «No sé si las nuevas generaciones nos ven con admiración, lo que espero es que se animen al igual que lo hemos hecho nosotras, que no sientan vergüenza por hacerlo y que se sientan como una más en esta afición», expone Nerea. En el caso de su compañera, además de su faceta como emboladora, también ejerce como presidenta de la Comissió de Baix. «Soy la primera presidenta de mi peña, es mi segundo año en el cargo. No sé si soy pionera en esto, en El Puig, seguro, pero más allá de aquí no lo sé».