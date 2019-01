Domecqs para las calles en la sierra de Castellón Jaqueco. El mejor toro de la temporada pasada. / luisma Jaqueco, marcado con su hierro, recibe el premio al mejor toro de la temporada 2018 en la Comunitat La ganadería de Sergio Centelles Badal se cotiza en los festejos de bous al carrer JORGE CASALS Viernes, 25 enero 2019, 00:56

valencia. Jaqueco se ha alzado con el galardón al mejor toro de la temporada 2018 en la Comunitat Valenciana. Ahí es nada. El premio tiene solera y prestigio por quien lo concede: la Asociación en Defensa de las Tradiciones de Bous al Carrer, compuesta por aficionados de contrastada experiencia. Jaqueco se exhibió en la población castellonense de San Juan de Moró en junio y su encastado comportamiento no dejó indiferente a nadie. Por sus venas corría sangre Domecq, pero no se crió en ninguna dehesa de rancio abolengo de Andalucía, sino en la sierra del interior de Castellón, en la ganadería de Sergio Centelles Badal, lo que añade un valor especial a este reconocimiento al tratarse de un animal nacido y criado en tierras de la Comunitat.

«Fue un toro muy bueno, de verdad. Por la tarde dio un juego excepcional pero es que por la noche, embolado, fue a más. Se arrancaba de largo y con mucha franqueza, además de codicia. Fue muy bueno y, si hubiese podido, me lo hubiera llevado de nuevo a la ganadería para semental». Así lo vio su criador, Sergio Centelles Badal, un joven de 32 años (la tercera generación de ganaderos), que con gran pasión, mucho esfuerzo y humildad ha formado una ganadería con sello propio cotizada hoy día por los aficionados y comisiones que la buscan para sus fiestas por el nivel tan alto de toros bravos que se exhiben.

Mientras otea con lejanía su sueño de poder lidiar en plazas de toros, el destino de sus animales es la calle, algo que lleva con mucha honra y orgullo porque así lo hicieron siempre sus antepasados. Para ello ha apostado por la sangre Domecq, con una amalgama muy especial que está dando muy buenos resultados. Jaqueco, por ejemplo, proviene de una vaca con descendencia Jiménez Pasquau y Los Ronceles, una de sus últimas incorporaciones en 2010, y un semental de José Miguel Arroyo 'Joselito'.

De la finca de Catí salen cada año alrededor de 80 ejemplares para festejos de bous al carrer

Desde su finca de Catí salen cada año, entre toros y novillos, 40 ejemplares para bous al carrer, criados únicamente para ello. A los que hay que añadir otros tantos de otros hierros, un balón de oxígeno que le ayuda a poder vivir de su pasión: la crianza del toro bravo. «Cuesta mucho competir», explica Sergio. «Ahora sí que valen dinero los toros y es más rentable, pero hubo épocas muy duras. Ahora mismo estoy muy satisfecho con la ganadería porque salen toros muy buenos en la calle», añade.

Tres generaciones

El origen de esta ganadería se remonta a los años 60 cuando el abuelo materno de Sergio, Francisco Badal Pitarch 'El Tío Badal', comenzó en este mundo adquiriendo ganado de Andalucía que después revendía a las calles. Hizo sociedad entonces con Nataniel Cervera Vicente hasta que llegó el momento en que cada uno siguió la aventura en solitario.

Como curiosidad, la ganadería de Nataniel pasó a manos de su hijo Serviliano Cervera y actualmente se denomina Palmira Cervera. Sigue pastando en los términos de Morella y Catí y continúa siendo una de las pocas que realizan la trashumancia.

El Tío Badal acabó con el paso de los años adquiriendo una punta de vacas de Jacinto Ortega, convirtiéndose así en ganadero, afición que después heredarían sus hijos Antonio y Dolores en 1980, cuando deciden dar un paso más con el hierro de Hermanos Badal.

En 1986 se marca un nuevo rumbo en la ganadería: el nacimiento de Sergio Centelles Badal, hijo de Dolores Badal y Guillermo Centelles, que se hicieron cargo de la ganadería en solitario tras la muerte de Antonio, el hermano de Dolores. Al nacer Sergio, sus padres le regalaron el hierro de Hnos. Ramos Alfonso -hierro familiar de la actual ganadería de Daniel Ramos-, adquiriendo un lote de vacas de Marcos Núñez, añadiéndose posteriormente un lote de vacas de Baltasar Ibán.

Esta rama se mantuvo sin la incorporación de nuevos animales hasta que en 2008 adquirió 25 vacas de Jiménez Pasquau y otras 25 de Joselito -los actuales hierros de El Tajo y La Reina-, ambos lotes con sus respectivas rastras. En 2010 se incorporan animales de Los Ronceles. Así pues, el 70% de la misma es de origen Domecq y el 30% restante de un cruce entre Domecq-Núñez. «Son animales encastados que, además, funcionan muy bien en la calle, quizá porque al criarse en terrenos pedregosos y muy duros, las pezuñas se vuelven más fuertes», detalla Sergio.

Las fincas

La ganadería está ubicada en dos fincas. Ahora en invierno permanecen en 'Corral de L'Esquerrer', en Catí, una finca de 55 hectáreas, diez de las cuales son para el manejo de toros, utreros y erales, ya que es una finca muy funcional para poder trabajar con comodidad, ya que todos los cercados están comunicados. Las 45 hectáreas restantes son monte para las vacas, donde están desde noviembre a mayo, fecha en la que vuelven a la finca originaria, 'La Massà', en Ares del Maestre, donde permanecen desde la primavera hasta finales de otoño. Tiene 250 hectáreas y es rica en pastos.

Precisamente en la finca de Ares se encuentra la plaza de tientas, clave para el futuro de esta ganadería porque, aunque el destino son los festejos populares, la selección se lleva a cabo como cualquier otra ganadería de lidia ordinaria, es decir, con sus correspondientes tentaderos de vacas donde se mide la bravura en el caballo y se seleccionan los caracteres de fijeza, humillación, recorrido, etc. en la muleta.

«Buscamos una vaca que vaya por derecho al caballo un mínimo de 4 a 5 veces y ya en la muleta, que tenga fijeza, prontitud, que humille, no escarbe... En definitiva, un animal bravo. El animal que es bravo, lo es en la calle y en la plaza, aunque donde verdaderamente se aprecia y destaca su bravura es en la plaza, porque allí se le castiga en el caballo y el torero hace que se emplee. Mientras que en la calle no ocurre eso y además, al tener múltiples refugios, el animal que no es tan bravo lo puede disimular», cuenta.

Ojalá se cumpla el sueño de Sergio Centelles de lidiar en las plazas de toros. Mientras tanto, las calles seguirán disfrutando de toros tan encastados como Jaqueco, que ponen en valor ganaderías de la tierra que con humildad y mucha afición, dedican su vida a la crianza del bravo.