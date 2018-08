Dentro de la Tomatina Buñol celebra una fiesta tradicional en la que 145.000 kilos de tomate se han convertido en la munición perfecta para la diversión de más de 20.000 personas VANESSA HERNÁNDEZ Miércoles, 29 agosto 2018, 23:54

Y el mundo miró a Buñol. Un año más, esta localidad valenciana se convirtió en el epicentro mundial gracias a su fiesta más internacional, la Tomatina. Esta batalla campal tiene un protagonista principal, el tomate.

En concreto, este año más de 145.000 kilos sirvieron de munición a las personas que asistieron al tradicional festejo. Para el reparto se utilizaron siete camiones llenos de estas hortalizas. Al mismo tiempo que animaban el ambiente con el claxon, consiguieron abrirse paso entre la muchedumbre. Lo hicieron con una marcha lenta para que los buñolenses que iban dentro del furgón pudieran arrojar los tomates sobre las personas hacinadas en la calle. El recorrido abarcó las calles de San Luis, Cid, Plaza Layana y Plaza del Pueblo. Un trayecto que dura una hora en el que los más de 20.000 participantes de esta edición recrean, como año tras año, su particular «guerra» de tomates. Hay espacio para todos en esta fiesta: los hay que van con traje, con disfraces extravagantes e incluso a quienes ni un detalle como una pierna inmovilizada con una férula les impide acudir. Este año, se ha batido un récord de participación. Mucho ha tenido que ver el incremento de buñolenses encabezando la batalla. «Desde que se puso en marcha la entrada controlada y el aforo limitado, los vecinos poco a poco han vuelto a sentir esta fiesta como suya», destacó Juncal Carrascosa, alcaldesa de Buñol. Sin ir más lejos, se llegaron a repartir entre los vecinos 4.000 entradas de las que sólo 30 se quedaron sin asignar, añadió Carrascosa. Es el caso de Pedro, residente de Buñol que repetía asistencia 15 años consecutivos. Con gafas de buceo, un chubasquero y guantes se presentó en la Tomatina con la misma alegría que el primer día. Estuvo acompañado por su novia Gracia, una joven que al, contrario que él, prefirió no protegerse del líquido que desprenden los tomates. Y es que una cosa tenía clara. «Esta hortaliza tiene grandes beneficios para la piel», afirmó Gracia. Ambos llegaron a la Tomatina de 'La fiesta de la Empalmà', una verbena que comienza cada año el martes por la noche. Antes del pistoletazo de salida a esta fiesta, se celebra la tradición del 'palo de jabón', un preludio donde los participantes intentan escalar un escurridizo palo embadurnado en jabón con la intención de alcanzar un jamón que corona el poste.

«Hace cuatro años que nadie consigue atraparlo», afirmó un vecino de Buñol. Decenas de intentos fracasaron ayer: los jóvenes que deseaban el premio no alcanzaban los dos metros de altura. Entre los aplausos y los vítores de los asistentes, siguieron intentándolo durante una hora.

El Ayuntamiento quiere potenciar sus atractivos turísticos a través de la TomatinaSólo 30 de las 4.000 entradas repartidas a los vecinos se quedan sin asignarDecenas de nacionalidades conviven en un día que no entiende de fronteras

De repente, el disparo de una traca anunció el comienzo de la Tomatina. Ya no había marcha atrás y todos saltaban de júbilo. «Esto es pura emoción», afirmó una australiana mientras esperaba ansiosa al camión. Como Nancy, miles de extranjeros vivieron y sintieron esta fiesta llena de adrenalina. Muchos de los foráneos llegaron a Buñol a través de los paquetes turísticos que el Ayuntamiento vende.

Se trata de un servicio que tiene el objetivo de que los turistas conozcan Buñol a través de rutas culturales y gastronómicas. Según el conseller de Hacienda, Vicent Soler, este «retorno» social y cultural pone al pueblo en el mapa. Soler, como novato en esta fiesta, no dudó en destacar la forma que tiene la celebración de canalizar los sentimientos. «Este festejo es la gran conquista de los buñolenses, ellos han inventado una fiesta única y sorprendente», dijo. En este sentido, Soler afirmó que el Ayuntamiento de Buñol lleva años trabajando para mejorar los aspectos más delicados de esta celebración como es la seguridad ciudadana. Afirmó que gracias a este cometido por parte del Consistorio espera que esta fiesta sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por parte de la Unesco.

Y es que nada se deja al azar en la Tomatina. Participaron ayer más de 700 efectivos. Entre ellos, guardias civiles, policías locales y nacionales, protección civil y Cruz Roja, según Ángel Merenciano, jefe coordinador de Protección Civil de Buñol. La primera edil explicó que no hubo incidentes durante el transcurso del festejo y afirmó estar satisfecha con la iniciativa solidaria de este año, un proyecto que consiste en la instalación de «Puntos Violeta» contra las agresiones sexuales, cuyo objetivo era proporcionar ayuda a todas las personas que se sintieran acosadas o necesitaran información. Esta actuación estuvo bien vista por los vecinos. «Creo que es buena idea que utilicen la visibilidad que tiene esta gran fiesta para emprender campañas como éstas», afirmó una vecina.

Antes de abandonar el Ayuntamiento, Carrascosa afirmó que «la fiesta continuaba» y que no se fuera nadie. Tenía razón, pues la congestión y la saturación de personas que hubo durante la Tomatina había cedido el paso, en apenas una hora, a un río de zumo de tomate en el que cientos de personas chapoteaban y se arrojaban el líquido repartido por la calzada como si de agua se tratara. Los había que, sentados e impregnados en tomate, buscaban a su víctima. Desconocidos empezaron a hablar sin entenderse, pero no importaba porque en Buñol, el último miércoles de agosto, la diversión es universal, no hay fronteras. A pocos metros, ya empezaron a formarse grandes colas esperando su turno para el «manguerazo». Siempre es el mismo final para una tradición que este año cumplía su 73º aniversario.