El Consistorio reconoce que varias rocas sufrieron daños por las lluvias Rocas tapadas con plásticos, por la lluvía caída el fin de semana del Corpus de 2018. / Jesús Signes Las piezas han perdido los trabajos de restauración y se han quedado en un estado previo a la intervención, con grietas y sin pintura LOLA SORIANO Lunes, 4 febrero 2019, 00:38

Varias rocas o carros triunfales de la fiesta del Corpus Christi de Valencia están dañadas y a la espera de una reparación. Así lo ha reconocido el Ayuntamiento de Valencia al Síndic de Greuges, después de que el adjunto segundo del Síndic, Carlos Morenilla, pidiera información por una queja remitida por un vecino y secretario general de la formación Avant Valencians, Vicente Bellvís.

Los daños son consecuencia presuntamente de la escasa protección que se dio a estas piezas únicas durante su exposición en la plaza de la Virgen en el fin de semana del Corpus de 2018, ya que esos días hubo lluvias torrenciales en Valencia.

En la respuesta que da el Consistorio al Síndic, se detalla que «ante el riesgo de lluvia, se decidió cubrir de manera preventiva aquellas rocas que, por su antigüedad y materiales de construcción, presentaban un riesgo de deterioro.

Del mismo modo, según figura en la contestación, «se decidió que no era necesario proteger aquellas rocas y elementos procesionales más modernos, por el hecho de estar construidos con materiales resistentes a la acción del agua».

El problema, es que esa premisa no se cumplió, y algunas de las rocas que no se taparon, por considerarse más modernas y con material más resistente, sí han sufrido daños porque también tienen partes de madera.

En el mismo escrito del Consistorio, la administración reconoce que «debido a las lluvias que se dieron el fin de semana que se sacaron las rocas, las restauraciones se eliminaron en su mayor parte a causa del agua que recibieron» e incluso se detalla que dejaron «los elementos en un estado previo a la restauración». Es decir, que algunas de las rocas que se habían restaurado en los últimos años sufrieron daños y desapareció el material de la intervención, volviendo así a estar en mal estado.

De hecho, en el mes de diciembre la concejalía de Cultura Festiva decidió cerrar al público el acceso a la sala de las rocas del Corpus, ya que advirtieron que había problemas de goteras en el techo un unas vigas del edifico donde se custodian todo el año, pero ocultaron que hay rocas dañadas por las lluvias caídas en el Corpus. Además, en la respuesta al Síndic no se determina a cuántas rocas afecta, ni si ha dañado alguna de época medieval o no y no se puede observar con una visita porque la sala está cerrada.

Como explica el denunciante que movió la queja, Vicente Bellvís, «el día que taparon con plásticos las rocas, algunas de las que protegieron se quedaron a mitad noche sin plásticos en algunos puntos por el viento y nadie veló por ellas por la noche». Y añade que «tampoco está claro que no taparan las más modernas, porque aunque hay parte de las imágenes con material resistente, por ejemplo la de la Virgen de los Desamparados tiene cara y manos de madera; la base del carro de San Cristóbal también está dañado y la del Santo Cáliz, que es moderna, sí es de madera».

El denunciante detalla que solicitó en el mes de junio la información «y no me contestó el Ayuntamiento. Ha sido al segundo requerimiento del Síndic cuando reconocen que hay ciertos daños y dicen que lo repararán, pero la realidad es que a fecha de hoy no hay ningún expediente abierto para iniciar el proceso de la reparación de estas obras únicas del patrimonio valenciano. Tampoco entiendo que haya humedades y goteras en el techo y no saquen las rocas».