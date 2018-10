El castillo del 9 d'Octubre reduce potencia para que el público esté más cerca Disparo de un castillo en el viejo cauce del río. / j. signes La mascletà del día de los valencianos la disparará una mujer, Isabel Benavent, de la pirotecnia Aitana, y tendrá una sorpresa final LOLA SORIANO VALENCIA. Miércoles, 3 octubre 2018, 00:39

El público podrá situarse este año mucho más cerca en el disparo del castillo de la víspera del 9 d'Octubre. El espectáculo de la noche del día 8 lo firmará Peñarroja y se podrá ver a lo largo de toda la Alameda y de la Ciudadela.

El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, explicó ayer durante la presentación del cartel pirotécnico para esta festividad, que «a la gente le gusta la proximidad, estar cerca del espectáculo y hemos apostado por cambiar la composición».

Esta modificación ya tuvo un precedente, la mascletà vertical que realizó Ricardo Caballer, donde se dibujó un espolín. «Entonces ya se puso parte del material en la Alameda y no abajo del jardín de Turia. Ahora también se van a subir los efectos», explicó Fuset.

El disparo se podrá ver en toda la Alameda y la mejor visión estará entre Gil Dolz y Armando Palacio Valdés

Así pues, el primer cambio se traduce en un diseño diferente de las cargas pirotécnicas. Se hará compatible la «seguridad y la nueva ubicación del material para ganar en visibilidad, ya que algunos afectos si se lanzaban en el río no se veían y ahora ya no los taparán los árboles porque se tirarán desde un petril», dijo Pepe Nebot, de Peñarroja.

Fuset también quiso recordar a la gente «que podrá estar en toda la Alameda y en la Ciudadela, no hará falta que se ubiquen tan lejos como en los castillos de Fallas». Y el punto que se ha marcado como 'vista preferente', es decir, donde mejor se verá, es delante del Palau de la Alameda y Piscina Valencia, entre la calle General Gil Dolz y Don Armando Palacio Valdés. Hasta ahora esta zona estaba restringida al público, porque lo exigía la distancia de seguridad, pero como se han reducido los calibres, es decir la potencia, se abre a los espectadores. Además, en estas fechas no hay zona de autoridades. Eso sí, el público no podrá estar en los puentes de la Exposición y las Flores, porque son vías de evacuación.

A la hora de describir el castillo, Nebot comentó que será más rítmico y se podrá jugar más con los artículos pirotécnicos, a pesar de que se reducirá el calibre. Empezará a las doce de la noche y durará quince minutos. Nebot indicó que dedicarán el castillo a «todos los que luchan contra enfermedades y no pueden verlo, para que les sirva para tener fuerza», una dedicatoria que iba dirigida a Andrea, que es amiga de esta firma pirotécnica, y que no ha podido superar una enfermedad.

Al día siguiente, el 9 d'Octubre, la mascletà llevará nombre de mujer. «Hemos querido reforzar el lema de 'señora pirotécnica pot disparar la mascletà', igual que en Fallas», comentó Fuset. Isabel Benavent, que firmará la mascletà junto a su socio Juan Mollá, anunció que en el diseño «habrá una sorpresa, ya se verá en la plaza. El día 9 la Senyera es la protagonista y haremos que luzca».

Los dos espectáculos se incluyen en un convenio entre el Ayuntamiento y la Diputación para el 9 d'Octubre y actos de la Gran Fira por un importe de 139.000 euros.

Sobre el programa de festejos del 9 d'Octubre, el día 5 habrá un concierto del Cor de la Generalitat y la Orquesta de Valencia en el Palau de la Música (19.30 h).

Programa de festejos

El día 6 se representarán las embajadas de moros y cristianos en la plaza dels Furs. El 7 de octubre, a las 12 horas habrá un alardo desde la plaza de la Reina al Ayuntamiento. A las 18 horas, la IV entrada infantil de moros y cristianos desde la plaza del Tossal hasta la plaza dels Furs.

El día 8, a las 10 horas, se abrirá en el Ayuntamiento la exposición de la Real Senyera, que se podrá visitar hasta las 21 horas. A las 19, 19.30 y 20 horas, se interpretará el 'Cant de la Senyera', con letra de Carles Salvador y música de Agustí Alaman. Correrá a cargo de la Coral Giner de la Societat El Micalet.

A las 20 horas en la plaza del Ayuntamiento se hará una muestra de bailes con la colaboración de la Federación de Folklore de la Comunitat. Participarán los grupos Realenc de Picanya; Sagueta Nova de Biar y Les Folies de Carcaixent.