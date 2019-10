Carbonaire, doce toros para unas bodas de oro Salida del cajón de un toro en el barrio Carbonaire. / LP Las fiestas en honor al Santísimo Cristo del Calvario de este barrio de Vall d´Uixó cumplen medio siglo de vida JOSÉ IGNACIO GALCERÁ Valencia Jueves, 17 octubre 2019, 17:59

Vall d´Uixó respira toro por todos sus rincones. Su fama de catedral del bou al carrer está bien ganada. No hay calle que no haya visto pasar de cerca a un animal, que en esta localidad alcanza la categoría de tótem. En uno de sus barrios, el del Carbonaire, el toro es el eje de unas fiestas que este año alcanzan su quincuagésimo aniversario. El barrio, que toma su nombre de una antigua fábrica de carbón, es una zona obrera integrada por gentes llegadas de Andalucía, Albacete, Murcia y Jaén, que encontraron aquí las oportunidades que no tuvieron en sus lugares de origen. Actualmente viven alrededor de 5.000 personas, la mayoría de ellos hijos de aquellos emigrantes, que comenzaron a festejar con bailes y juegos populares la advocación del Santísimo Cristo del Calvario. Poco tiempo después, en 1969, los clavarios de aquel año exhibieron el primer toro para conmemorar dichas festividades, que correspondió a la ganadería de Apolinar Soriano. Desde ese día hasta hoy han pasado cinco décadas en que la tradición ha viajado de generación en generación. «Son unas fiestas de barrio, sencillas, humildes, hacemos lo máximo con los recursos que tenemos», explica Juanjo Alcázar, presidente de la comisión organizadora desde hace seis años.

Las fiestas de la barriada del Carbonaire cuentan con la implicación de hasta siete peñas, que han compuesto un cartel de doce toros, cuando lo habitual en los últimos años era desencajonar ocho. El esfuerzo es evidente. «Para un barrio es muy complicado hacer doce toros, diría que es una locura, pero ha surgido así. Es un año especial y por ello había que hacer un cartel especial. Para nosotros supone un récord, vamos a hacer más toros que ningún otro barrio en Vall d´Uixó y eso es gracias a las peñas», confiesa. De entre todas ellas, por su trascendencia e historia, destaca la Asociación Cultural Taurina Peña Victorino, que es la más antigua de cuantas conforman las fiestas. Fundada en 1997, en sus primeros años adquirió toros de la ganadería que da nombre a la entidad, con lo que su fama y prestigio ganó enteros entre los aficionados. «Está muy arraigada al barrio, su vínculo con Victorino ha sido importante, va más allá del nombre, pero también ha hecho toros de Adolfo Martín o Juan Albarrán, que es el hierro del que más toros han adquirido».

Los festejos arrancaron este jueves con un toro de Montalvo, por la tarde, y uno embolado de José Luis Marca. Precisamente las noches tomarán protagonismo estos días, ya que un total de cinco toros cerriles embolados directamente al pilón se exhibirán durante las fiestas. «Nunca se habían hecho tantos toros cerriles embolados. Lo máximo eran cuatro y también se hicieron en Carbonaire», señala orgulloso.

LP

Los más mediáticos

Si hay dos momentos mediáticos durante las fiestas no son otros que la procesión del Cristo del Calvario y la subida de cajones. Ambos constituyen los actos más multitudinarios, siendo una manifestación de devoción y fiesta en mayúsculas. El fervor por el santo queda representado en una procesión que reúne a 7.000 personas y que comienza a las siete de la tarde y finalizada pasadas las diez de la noche. Sin lugar a dudas, significa la más numerosa de cuantas se celebran en la localidad.

Y de la solemnidad de los actos religiosos al jolgorio representado en la tradicional subida de cajones que tendrá lugar el sábado con la celebración del «Toro del barrio». Desde las cuatro de la tarde, media docena de caballos de arrastre engalanados para la ocasión portan el cajón donde va el toro -este año será de la ganadería de Fuente Ymbro- que saldrá a las calles. Junto a ellos, grupos de chicas vestidas de sevillanas, charangas, niños y niñas, y una multitud de curiosos que hacen un desfile que se convierte en un espectáculo de música y color, y la veneración de un barrio, un pueblo, hacia el toro.

El homenaje de unos nietos a su abuelo El domingo, a las 10:30, se soltará un toro de la ganadería de El Pilar. No será uno más. La intrahistoria de su exhibición pondrá la nota emotiva de las fiestas. El toro servirá para homenajear a Salvador Tendero Mañas «El Chaval», quien fuera uno de los integrantes de la comisión fundadora, aficionado a los toros y un hombre volcado con las fiestas del Carbonaire. Ahora, sus hijos y nietos, han querido adquirir un toro para que sea desencajonado en su memoria. «Será muy emocionante, en agosto propusieron la idea, nos fuimos de viaje y pudimos adquirir este toro. Era un hombre querido, muy implicado en las fiestas», recuerda Alcázar.

Agenda taurina

Viernes 18 de octubre

Catí. A las 00:00, toro cerril de la ganadería de Hnos. Ramón Valle.

Vall d´Uixó. A partir de las 17:30, toros cerriles de las ganaderías de Las Ramblas y Juan Albarrán. A las 22:30, toros cerriles embolados de José Luis Marca y Los Maños.

Sábado 19 de octubre

Borbotó. A partir de las 17:00, toros cerriles de las ganaderías de Los Millares y Gerardo Ortega. Seguidamente, vaca cerril de Gerardo Ortega. Y, a continuación, vacas de Dani Machancoses.

Catí. A las 17:00, vacas de las ganaderías de Hnos. Bellés. A las 23:45, toro cerril embolado de Hnos. Ramón Valle.

El Puig. A partir de las 17:00, desencajonada de dos toros de la ganadería de David Alfaro. A las 18:00, vacas y vaca embolada de la misma ganadería. A las 00:00, embolada de los dos toros de la tarde.

Museros. A las 12:00, entrada y prueba de vacas de la ganadería de Germán Vidal. A partir de las 17:30, toros cerriles de Palha y Garcigrande, Seguidamente, vacas y un toro de Germán Vidal. A las 00:00, embolada de los toros de la tarde.

Onda. A las 08:00, entrada de toros de la ganadería de Germán Vidal. A partir de las 17:00, toros cerriles de Garcigrande y Osborne. A continuación, vacas de Germán Vidal. A las 23:00, embolada de los toros de la tarde.

Vall d´Uixó. A partir de las 17:00, toros cerriles de las ganaderías de Fuente Ymbro y Las Ramblas. A las 23:00, toro cerril embolado de Martín Lorca y Madroñiz.

Domingo 20 de octubre

Vall d´Uixó. A partir de las 09:30, toros cerriles de las ganaderías de Guadalest, El Pilar y Peñajara de Casta Jijona.