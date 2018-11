El Canto de la Sibila en la Catedral de Valencia

El servicio de publicaciones de la Universitat de València, la Institució Alfons el Magnànim y Capella de Ministrers editan el título 'Al voltant del Cant de la Sibil·la a la Seu de València'. El volumen está al cuidado del investigador Vicent J. Escartí Soriano, y presenta colaboraciones de prestigiosos especialistas como María del Carmen Gómez Muntané o Francesc J. Massip, entre otros. El Cant de la Sibil·la es una tradición valenciana que se remonta a la Edad Media. En la noche de Navidad la Sibila cantaba y anunciaba la venida de Cristo y el Juicio Final, los dos pasajes cristianos más influyentes en la mentalidad del hombre de la época. El estudio enfoca su mirada en el Cant de la Sibil·la en la Catedral de Valencia.