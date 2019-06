La Banda Municipal recibe con un concierto a la WASBE Jueves, 13 junio 2019, 00:37

La formación dirigida por el maestro Rafael Sanz-Espert actúa en los Jardines del Palau hoy a las 20.15 horas con el programa 'Recibamos a la Wasbe: Música alrededor del mundo' dedicado a la Conferencia WASBE de Buñol. Sonarán obras de Rusia, Inglaterra, Estados Unidos y España.

Amores celebra su 30 aniversario. El histórico grupo de percusión ofrece el viernes a las 19.30 horas un concierto extraordinario junto a la Orquesta de Valencia, que estará dirigida por Álvaro Albiach. Interpretarán 'The Glory and the Grandeur', un trío de percusión y orquesta de Russell Peck.

Alfarb suena en el Palau de la Música. La Societat Protectora Musical La Lira, bajo la batuta de Hugo Chinesta, presenta el sábado a las 20 horas en el Palau de la Música el trabajo discográfico que ha realizado con la música del cantante Paco Muñoz. Participarán voces como las de Pep 'Botifarra', Miquel Gil y Andreu Valor.

Concierto de fin de curso. La Agrupación Musical Carrera Fuente de San Luis, bajo la dirección de su titular Dídac Bosch, ha preparado una tarde de música de banda el sábado a las 20 horas en la Parroquia de María Auxiliadora de Valencia.

Bandas en la Pérgola de la Marina. El domingo desde las 11.30 horas continúa el ciclo de conciertos en este espacio de La Marina de Valencia con la actuación de la Societat Musical de Benirredrà, dirigida por Vicent Mengual, y la Societat Ateneu Musical del Port, bajo la batuta de Isidro Coll.

La Orquesta Federal despide temporada. La Jove Orquestra Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat interpreta un programa de arias de ópera y zarzuela bajo la dirección de Cristóbal Soler. Será el domingo desde las 18.30 horas en el Palau de la Música.

Grandes clásicos en Valencia. La Orquesta Sinfónica de Ruzafa, dirigida por Javier Ávila, realiza un concierto el domingo a las 19.30 horas en la Plaza de las Bandas de Música de la Comunitat dedicado a los más pequeños y con cmpositores clásicos.