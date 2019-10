Andrea Cea, corte de honor 2020: «Me encanta participar en los playbacks de fallas y salgo desde pequeña»

Andrea es una de las componentes de la corte de más edad. Se define como responsable y siente pasión por las Fallas y por bailar en los playbacks.

-¿Cuánto tiempo hace que no había corte de tu comisión?

-Desde 2010, que tuvimos una niña representante, Virginia Gómez. De mayores, soy la primera. En la falla están muy emocionados.

«El día de San José se levantó viento y me cayó una pavesa dentro del corpiño. Por eso, me perdí la cremà»

-¿Por qué crees que el jurado se ha fijado en ti? ¿Qué aportarás?

-Estoy segura de que han pensado que voy a hacer grupo entre todas. Soy una persona responsable, nerviosa, pero al mismo tiempo serena cuando toca. Y sí, me gustaría ser la fallera mayor de Valencia.

-Cuéntame alguna anécdota de tu año de reinado.

-El día de la cremà empezó a llover. Vino un golpe de viento y saltaron pavesas de la falla, con tal mala suerte, que me entraron pavesas por dentro del corpiño. Nos metimos debajo de una jaima para ayudarme, porque me estaba quemando. La cosa fue que cuando me giré, la falla ya estaba prácticamente quemada. Y lo primero que dije es que espero que lo grabaran para ver la cremà en mi casa.

-Enumera algunas de tus aficiones de ocio y de deporte.

-Mi afición es la falla. Los viernes bajo a cenar a la junta y me encantan los playbacks, salgo desde pequeña. Concursamos a nivel de agrupación y de la Junta Central Fallera. Lo más lejos que llegamos fue un año que pasamos a la final, pero luego quedamos en sexta o séptima posición. Y de deporte me gusta mucho bailar. Voy al gimnasio y hago zumba.

-¿Eres maestra de vocación?

-Desde pequeña siempre dije que quería ser maestra. Ahora trabajo en el colegio Concha Espina de Valencia. Están muy contentos con mi elección para la corte.

-Eres una de las mayores de la corte. ¿Qué aportarás?

-Creo que va con la persona. Yo aportaré responsabilidad y, además, tengo los pies en el suelo.

-¿Cuántos trajes te hiciste en tu reinado?

-Me hice cuatro trajes. El primero u oficial es de color blanco, aunque mi color preferido es el rosa, pero ya me hice uno de ese tono el año anterior. Me hice uno con el corpiño verde y la falda beige. Tuve un tercero marrón y otro traje de color amarillo.

-Cuándo se mueve por la ciudad, ¿lo haces en autobús, patinete, bici o coche?

-Soy mucho de transporte público. Voy en autobús y me conozco dónde están todas las paradas.

-Si viviera fuera, ¿qué echaría de menos de Valencia?

-Nunca he vivido fuera, pero si estuviera fuera, tiraría a faltar las Fallas. Y también mi barrio, porque estoy enamorada de él. En cuanto a gastronomía, lo primero que desearía es la tortilla de patatas.

-¿Por dónde te perderías en Valencia?

-Me gusta mucho pasear por la calle de la Paz y la plaza de la Reina, tienen magia.

-¿En qué actividades colaboras en tu comisión?

-He sido delegada de playbacks durante dos años y colaboro en lo que me pidan.

-Enumera la prueba más fácil y la más difícil con el jurado.

-La más difícil el supuesto y la más fácil, desfilar.

-¿Qué cambiarías del proceso de selección?

-No se me ha hecho pesado. Si es así es porque será necesario.