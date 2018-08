Una alcaldesa sin complejos La alcaldesa, en el momento de cortar la cuerda. / carlos dolz Cristina Civera, primera edil de Museros, cortó la cuerda en una de las emboladas de los festejos taurinos de su localidad J. I. GALCERÁ Jueves, 23 agosto 2018, 23:30

Ha protagonizado una de las imágenes de la temporada. Sucedió el pasado sábado, durante los festejos populares de Museros, cuando Cristina Civera, alcaldesa de la localidad, cortó la cuerda en la quinta embolada de la noche. La primera edil, que disfrutaba del espectáculo subida a uno de los cajones, no dudó en bajarse y citarse cara a cara con la vaca de la ganadería de El Saliner.

Cristina Civera lo cuenta así: «La gente del pueblo, los aficionados que siempre están cerca del pilón me vieron y me animaron a bajarme del cajón para que cortara la cuerda. En un principio me negué porque desde que soy madre me da todavía más respeto por lo que pudiera pasar; pero luego apareció Simón Gómez -recortador local-, con quien tengo amistad y confianza, y, junto a los festeros, me ayudó a decidirme, aunque tampoco es que me hicieran falta muchos ánimos para que me echara para adelante», relata.

Cristina Civera reconoce abiertamente que es «aficionada desde siempre; me he criado viendo toros en la calle y rodeada del ambiente de este espectáculo», y desde que asumió la alcaldía del municipio ha ejercido la dirección del festejo, delegando tan solo esta responsabilidad cuando estuvo de baja por maternidad. «Todo el mundo que me conoce sabía que tarde o temprano cortaría una cuerda. De hecho, al día siguiente, cuando mi madre se enteró, me dijo: Ya te has quedado tranquila ¿no? Cumplí un sueño que tenía pendiente. Fue pensat y fet, como solemos decir por aquí».

«Antes que política, soy taurina. Me gustan los toros, nunca me he escondido», afirma

La alcaldesa de Museros recuerda a la perfección el momento y los sentimientos encontrados que vivió en el momento de cortar la cuerda. «En la foto se ve mi cara de felicidad», cuenta todavía emocionada. «La adrenalina la tenía al máximo y el corazón me iba a mil. Fue muy emocionante. Se me quedó la boca seca de los nervios, pero en el fondo estaba pensando que tenía que disfrutar de ese instante, la foto y el recuerdo ya forma parte de mi historia personal. Mi cara de satisfacción lo dice todo».

Su condición de cargo público, ocupando además un puesto de máxima responsabilidad, ha hecho que su participación activa en el bou al carrer no quede en una mera anécdota y adquiera rango de noticia, y más en los tiempos convulsos que vive el espectáculo taurino, amenazado y atacado a partes iguales por la Administración y el movimiento animalista. «Antes que política, soy taurina», defiende. «Lo he sido siempre, desde que tengo uso de razón y conocimiento. Ahora se han dado las circunstancias que también ejerzo la política. Siempre he defendido y he dicho que soy taurina, nunca me he escondido. Puede gustar más o menos, pero me encanta el mundo del toro y lo defenderé. Si en la posición que estoy ahora puedo ayudar más, lo haré, siempre daré la cara», asegura sin complejos la edil socialista.

Al hilo de esta reflexión, Cristina Civera asegura no entender que se utilice el mundo del toro para hacer política. "He defendido en todo momento que ningún tipo de fiesta y tradición se tiene que politizar. Hay que saber separar las cosas. Siempre he pedido respeto y tolerancia, a quien le gusten los toros, que vaya, y a quien no, que no vaya», concluye.