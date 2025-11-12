El transporte de la pólvora en barco, posible freno a la mascletà en Ibiza

El tiempo dirá si se puede hacer o no. Este martes se ha producido una reunión online bilateral entre representantes del Ayuntamiento de Sant Antoni ... de Ibiza y el concejal de Fallas y Pirotecnia, Santiago Ballester, para empezar a explorar el sueño de poder disparar una mascletà en la localidad de Sant Antoni, en Ibiza.

Igual que en febrero de 2024 miles de valencianos se desplazaron a Madrid para poder disfrutar de un potente espectáculo de Pirotecnia Valenciana, en el que se dibujó en el cielo la Senyera, ahora el objetivo es ver si se puede conseguir el reto de llevar la pólvora y el sonido característico de una mascletà a Ibiza.

De momento es sólo un sueño, porque precisamente este martes Bomberos y Policía de Valencia y sus homólogos en Ibiza han estado estudiando todos los puntos referidos a seguridad y se tendrá que ver si el transporte finalmente es un freno para desarrollar la idea o no.

Y es que así como en el caso de Madrid el material de disparo se transportó en una furgoneta, en este caso, el transporte de esta mercancía peligrosa se tendría que hacer en barco y, además, precisaría una coordinación y custodia de la Guardia Civil.

Como es un tema que tiene que mirarse con detenimiento, por lo complejo que puede ser llevar la pólvora vía marítima, los técnicos de la isla y los de Valencia se han emplazado a primero resolver las dudas y los pasos que se planteen, antes de tomar la decisión de si se podrá encender la mecha en Sant Antoni.

Cabe recordar que la noticia del inicio de las conversaciones entre Sant Antoni y Valencia se dio a conocer este mes de septiembre, durante la visita que el edil de Fallas, Santiago Ballester, los miembros de la Junta Central Fallera, con Nico Garcés como secretario general, la fallera mayor de Valencia 2025, Berta Peiró, sus compañeras de la corte y las 73 candidatas de este año realizaron a Mallorca, donde fueron recibidos por las autoridades locales.

Entonces se anunció que estaban trabajando para tratar de repetir la experiencia del espectáculo pirotécnico vivido en 2024 en Madrid, pero en este caso en Sant Antoni.

Se habló de mostrar el arte de los maestros pirotécnicos en la isla Pitiusa y de tratar de establecer un convenio para poder disparar en las Islas Baleares.

Y no hay que olvidar que esta iniciativa se empezó a pensar un año antes, cuando la comitiva fallera visitó Ibiza y el Ayuntamiento de Sant Antoni pidió asesoramiento sobre medidas de seguridad, una tarea que ya realizaron en Madrid antes de que se diera el paso de disparar la mascletà.

En el caso de que la iniciativa consiga salvar todos los pasos o trámites que sean necesarios y se programe, serán los propios organizadores de Ibiza los que elegirán al aestro pirotécnico que firma el espectáculo, con el asesoramiento de la delegación de Pirotecnia de la Junta Central Fallera.