Telas impermeables y ecológicas para la corte infantil 2019

Si algo caracteriza a los trajes de valenciana es la artesanía del hilo. La hilatura es el arte de hilar y en este caso, la seda y el algodón de las telas para los trajes de la corte infantil 2019, están hechas por una empresa de la Comunitat que utiliza materias primas recicladas y ecológicas. A través de un proceso de cero emisiones de CO2 y con energía solar, se han fabricado estas telas. Son los primeros trajes de valenciana ecológicos.

Estos tejidos también tienen otra peculiaridad: son impermeables. Sometidos a un tratamiento de impermeabilización que ha realizado la casa que los fabrica 'L'Atelier de la Seda'. El proceso por el que han pasado estas telas pretende servir para facilitar su buen mantenimiento.

«Desde que han explicado que eran ecológicos creo que aún estoy más contenta, son muy originales», ha dicho Laura Fontes que junto a su pareja Lucía Guijarro lucirán los vestidos carmesí y marrón chocolate. Guijarro también ha mostrado su alegría: «cuando he bajado por las escaleras me he quedado con la boca abierta, me gustan mucho los colores que nos han tocado».

Colores muy vivos son los que llevarán las niñas acompañantes de Sara Larrazabal que también asistía a la presentación de las telas de las componentes de su corte. Amarillo y ciclamen son los colores de Carla Sancho y Adriana Juan, que estaban visiblemente contentas, «que bonitos, que ilusión pensábamos que iban a ser colores más claros, son diferentes y nos encanta», decía Sancho.

«Nos gustan mucho», ha dicho Raquel Granau sin dejar de sonreír. Ella junto a Daniela Guillen llevarán las telas de color azul zafiro y rosa 'empolvado', así lo han explicado desde 'L'Atelier de la Seda'. El coral y el perla son para Daniela Sanchos y Aroa Martinez, Mimpa Ferrer y Celia Vicedo lucirán el 'verde trébol' y el 'azul real'. Marta García y Zaira Nacher, tendrán los vestidos de color 'marrón canela' y 'esmeralda suave'.

«Elegimos los dos diseños que consideramos lo más exquisitos» ha asegurado la responsable de la casa. El dibujo del primer traje se llama 'Cintia' y el del Segundo traje, el del siglo XVIII, 'Roser'. Diseños sencillos sobre colores fuertes y originalidad en el proceso de fabricación de las telas, es la apuesta que hace en su debut de la firma.