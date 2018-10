Susana Yagüe, corte de honor de la fallera mayor: «Me encantan las luces de Ruzafa. Son un regalo de los falleros a la ciudad» irene marsilla LOLA SORIANO VALENCIA. Lunes, 8 octubre 2018, 01:05

Susana es una de las pocas jóvenes pelirrojas que han formado parte de la corte. Tiene brillo en los ojos cada vez que habla de su comisión y de Ruzafa. En un futuro quiere dedicarse a la abogacía, en la rama de Civil o Penal.

-¿Había lista de espera en su comisión para ser fallera mayor?

-No. Vamos controlando por antigüedad. Me hubiera gustado ser antes, pero me fui de Erasmus.

He viajado a la India. Su gente siempre sonríe»

-¿Dónde estuvo estudiando?

-Fui a Hungría. Utilizaba el inglés porque el húngaro ya es más difícil, pero aprendí palabras para que me llevaran a casa los taxis o para comprar algunas cosas.

-¿Qué aprendió de esta experiencia de vida?

-Conoces a gente de muchos sitios y haces amigos de México, EE. UU.

-Su prima ya fue de la corte en 2010. ¿Le seguía como fan?

-Sí. Tenemos una relación muy cercana y a lo que podía le acompañábamos. Recuerdo verla en las mascletaes. Una vez pude compartir estar en el balcón del Ayuntamiento.

-Estudió el grado de Abogacía en inglés. ¿Por qué?

-Sabía inglés porque ya estudié de pequeña en el colegio Cambridge de Rocafort.

-¿Qué asignatura le gustaba más?

-Me gustan Civil y sobre todo Penal, que es más auténtico.

-¿A qué rama de la abogacía se quiere dedicar en el futuro?

-Precisamente a Penal o a Civil.

-¿Qué le divierte hacer en la falla?

-Las amigas disfrutamos preparando los playbacks para la presentación. Los organizamos y salimos, pero no competimos en la Junta.

-Cuénteme sus aficiones, tanto de deporte como de ocio.

-En cuanto al deporte, me gusta correr por las afueras. Y también de vez en cuando jugar al pádel. Y de ocio, viajar, estar con mis amigos, ver series o ir al cine.

-Cuando sale de marcha ¿por dónde suele ir?

-Muchas veces por el barrio del Carmen. Tiene encanto.

-¿Qué series sigue?

-Suelo ver románticas, pero sobre todo series de miedo. Me divierten, lo paso bien.

-Un sitio por donde le guste perderse en ocasiones.

-Me suelo perder por Ruzafa porque es donde tengo los amigos. Además, hay mucho ambiente.

¿Por qué se apuntó a la comisión Peris y Valero-Cuba?

-Mis abuelos viven cerca de la falla y desde pequeños nos apuntaron allí. También están mis tíos en la misma comisión.

-¿Es fan de las luces que se instalan en Ruzafa?

-Sí. Mi falla está en la calle Cuba y ves el encendido sí o sí. Me gusta que la gente vaya a Ruzafa a verlo. Los falleros hacen un esfuerzo muy grande. Es un regalo para Valencia. Las luces son una seña de identidad de Ruzafa y que siga así por muchos años. Es un orgullo.

-¿Qué prueba le ha gustado más del jurado?

-La visita a la casa Ronald McDonald. Fue una visita realmente muy interesante.

-¿Quiere ser la fallera mayor? ¿Qué cualidades tiene?

-Ilusión, claro que me haría. Y cualidades, soy muy fallera, cercana y simpática.

-¿Tiene mascota?

-Sí, un perro. Se llama Bacco.

-Último libro y viaje.

-El libro que me estoy leyendo es 'El sari rojo'. Y mi último viaje ha sido a la India. Me ha gustado la gente porque es muy cercana y todos sonríen sólo de verte en su país. Y ver templos como el Taj Mahal es impresionante.

-¿A quién le gustaría conocer en el balcón en una mascletà?

-No estaría mal ver en el balcón del Ayuntamiento como invitado al actor Ricardo Gómez.