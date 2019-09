Sólo seis de las 386 fallas de Valencia piden ayudas del programa 'germanor' Fiesta 'Pinyafest' de anteriores ediciones. / lp La partida para premiar a las verbenas conjuntas era de 20.000 euros pero han sobrado 16.500 euros por el poco éxito del proyecto LOLA SORIANO Martes, 24 septiembre 2019, 00:48

valencia. La propuesta de la concejalía de Cultura Festiva de potenciar la unión de fallas para organizar verbenas y actos matinales conjuntos en fechas clave como Fallas o durante San Juan no ha tenido éxito en la convocatoria de este último ejercicio. De hecho, de las 386 comisiones censadas en la Junta Central Fallera, sólo seis fallas han solicitado las ayudas económicas que ya se han tramitado.

En concreto, las seis comisiones citadas se pusieron de acuerdo para el festejo de San Juan del pasado verano. Por lo tanto, sólo se ha organizado una fiesta conjunta en toda la ciudad.

Precisamente estas fallas son las que montaron una verbena conjunta en el sector de Bòtanic y sufrieron un ataque con balines que hirieron a la cantante y un músico de la orquesta.

Si bien la partida prevista para el ejercicio fallero en este concepto de 'germanor' era de 20.000 euros para todos los solicitantes, como sólo ha habido un acto conjunto, el Ayuntamiento sólo concederá 3.499 euros a repartir entre las seis fallas. Por lo tanto, salen a 583 euros cada comisión participante.

Así, pues en la partida prevista para premiar a las comisiones falleras que hicieran las verbenas y actividades infantiles conjuntas han quedado sin finalidad 16.500 euros.

El concejal del Grupo Popular, Santiago Ballester, este resultado demuestra «el fracaso de este programa desde que nació. Las comisiones ya advirtieron que no tenían claro el hecho de salir de la demarcación y hacer eventos conjuntos, pero Fuset ha continuado apostando con nuevas ediciones».

Ballester añade que «el fin era bueno, para cortar menos calles, pero va en el ADN de las fallas que cada una quiera hacer las actividades en su zona. Al final no ha tenido aceptación». También añade que preguntará cuál será el destino del dinero excedente.

Cabe recordar que en 2018 fueron también muy pocas las comisiones que se acogieron a las ayudas del programa 'germanor'. En concreto fueron doce, pero ahora la cifra es justo la mitad. Por lo tanto, hay un claro descenso.

Así, por ejemplo, en Cruz Cubierta, ya no se hace la verbena conjunta que se conocía como 'Pinyafest'. Se hizo durante tres ediciones pero no se continuó porque la organización de un evento con tanta gente requería más inversión en seguridad, baños químicos y limpieza que no eran compensados con la ayuda económica recibida. Otras fallas, como las de la zona Centro, sí se unían para hacer acto conjunto, pero no se presentaban a las ayudas porque no ponían música en directo, era de discomóvil, y tampoco cumplían los requisitos que marcaba el programa. De hecho, en las últimas convocatorias se impuso alguna medida nueva, como el uso de vasos reutilizables.