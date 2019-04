Santiago Ballester renuncia a la presidencia de la Federación de Especial Santiago Ballester. / i. marsilla El exdirectivo dimite del cargo tras confirmarse su cuarto puesto en las listas del PP para «no poner color político» al colectivo fallero LOLA SORIANO Miércoles, 1 mayo 2019, 01:09

valencia. El presidente de la Federación de Fallas de Especial, Santiago Ballester, ha anunciado su renuncia a seguir ostentando el cargo después de que se confirmara su entrada en el mundo de la política, ya que figura como cuarto en la lista a las elecciones municipales para el Partido Popular.

El exdirectivo asegura que nada más recibir la confirmación de la candidata a la alcaldía, María José Catalá, «comuniqué a los presidentes de la Federación de Especial que no podía continuar en el cargo directivo».

Santiago Ballester, que opta al a concejalía de Cultura Festiva, asegura que «consideré que no podía seguir de presidente porque si no pones color político a la Federación de Especial y eso no podía ser».

Además, detalla que todos los presidentes «entendieron por qué lo dejaba». Y añade que siempre «he recibido un buen trato de los compañeros de presidencia y he recibido apoyo total».

Ballester indica que entre el 14 y 17 de mayo se convocará la junta general, «para realizar el cierre de cuentas, como en cualquier comisión» y ese mismo día ya se pedirá la presentación de candidaturas y, si se considera oportuna, se elegirá el nuevo presidente.

Si bien Enric Esteve, presidente de Lo Rat Penat, ha afirmado que mantendrá su cargo y lo compatibilizará con su paso a la política en la lista del PP, Ballester ha preferido renunciar a la dirección.

Otro colectivo fallero que también tendrá en breve elecciones es la Interagrupación. El presidente, Jesús Hernández, no se presenta a la reelección tras dos mandatos de dos años. Las elecciones serán el 5 de junio. Se podrán presentar candidaturas hasta el 25 de mayo y, si se presenta más de una, el 29 de mayo se presentarán los proyectos. En principio, suena el nombre de Guillermo Serrano, presidente de la agrupación de Ruzafa como uno de los posibles candidatos a la presidencia de la Interagrupación.