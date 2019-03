Sandra Gómez promete «mano dura» contra las verbenas que incumplan el bando fallero Personas orinan en los Santos Juanes estas Fallas. / lp El PSPV apoya a Ribó para implantar una tasa turística mientras la concejala de Medio Ambiente lamenta la falta de policía en el entorno de la Lonja Á. SERRANO Jueves, 21 marzo 2019, 00:59

valencia. El incivismo ligado a las verbenas falleras, que ha dejado imágenes de personas orinando en la puerta de la Lonja o de los Santos Juanes, ha motivado que la candidata socialista a la alcaldía de Valencia, Sandra Gómez, prometiera ayer «mano dura» contra las comisiones que incumplan el bando fallero. «No estoy contenta con las situaciones de incivismo que se han dado sobre todo en entornos patrimoniales, por lo que convocaremos una reunión entre la Policía Local, las comisiones falleras del entorno patrimonial y Cultura Festiva para exigir corresponsabilidad» a los implicados, incluidos los servicios municipales que dan permisos para verbenas cerca de edificios como la Lonja.

Gómez recordó que algunas comisiones (sin dar nombres) «están demostrando no estar a la altura de la responsabilidad que exige ser una comisión fallera que está en un entorno patrimonial». «Se trata de edificios que «están protegidos por la UNESCO por ser patrimonio de la humanidad, no sólo de los valencianos», matizó. «Ahora hay sanciones económicas que prevé el bando, pero hablamos de ir un paso más allá. Llegaremos a acuerdos de qué es lo que va a pasar cuando no cumplan», explicó, para instar a «una reflexión» de la administración sobre «dónde se dan los permisos para las verbenas» y se comprometió a «ampliar el número de urinarios públicos».

Gómez también propuso que «los permisos de las fiestas se centralicen a través de Junta Central Fallera» e insistió en que desde el Ayuntamiento tienen que ser «ágiles» y dar una respuesta «amable» a las juntas directivas de las comisiones que son «voluntarios que gestionan nuestra fiesta con su trabajo».

En otra comparecencia, la concejala de Medio Ambiente, Pilar Soriano, destacó la colaboración de las comisiones, para subrayar que la conveniencia de imponer sanciones a aquellas que no cumplan con las actividades autorizadas. «Todos los años, el equipo de gobierno revisa el bando fallero y lo mismo pasará este año para mejorar».

«Lo que va a ocurrir en el Mercado Central es cuestión de incivismo, no se que se haga una verbena. Esas acciones deben ser sancionadas por parte de la Policía Local. Creo que en las dos primeras noches, en algunas zonas, como mucho una decena en toda la ciudad, se tenía que haber hecho hincapié, que se sabía de antemano que podían ser conflictivos» por parte de la policía. Dijo que para 2020 harán una serie de recomendaciones. «Algunos medios no eran suficientes», dijo sobre lo que habían dispuesto varias comisiones. «Desde mi área, el problema no es el espectáculo, sino que se tire la basura al suelo», precisó la edil.

La candidata socialista apoyó al alcalde Ribó en una tasa turística que se aplique «a cualquier tipo de alojamiento que ofrezca servicio de pernoctación», aunque entre el 1 y el 19 de marzo cuyo importe repercuta en las comisiones falleras, pero «con el compromiso de que se invierta en el monumento». «Queremos más financiación y que vaya al monumento fallero, lo que nos hace singulares», dijo Gómez, que recordó que han llegado a la ciudad unos 430.000 visitantes que generan «una repercusión económica» que las comisiones «ven poco». Así, insistió en que «son las fallas que plantan lo que hacen que vengan miles de personas de todo el mundo». Gómez pretende que la tasa se aplique «de año en año» y «repercuta directamente» en las comisiones después de «un reparto prorrateado según el presupuesto del monumento». El importe del impuesto lo tendrían que «consensuar con el sector hotelero», pero creen que la cifra mínima tendría que ser de «un euro por pernoctación».