Ronda Fallera Cotxes de l'Antigor: horario, recorrido y calles cortadas en Valencia Por la mañana estarán en la plaza del Ayuntamiento y coincidirá con las manifestaciones matinales del 8M LAS PROVINCIAS Jueves, 7 marzo 2019, 12:27

La XLIV Ronda Fallera Cotxes de l'Antigor, la concentración de coches antiguos e históricos que recorre Valencia al inicio de las Fallas, se celebra este viernes 8 de marzo de 2019. La concentración de coches se realizará en la Plaza del Ayuntamiento, donde estarán parados para que todo el mundo los pueda ver entre las 10.00 y 12:00 horas. A partir de las 12.00 horas comenzará el recorrido, que tendrá el siguiente itinerario: c/ Sangre, c/ Garrigues, Avda. del Oeste, c/ Quevedo, c/ Jesús, avda. Giorgeta, Paso Elevado, Pl. Manuel Sanchis Guarner, avda. Ausias March, avda. Antonio Ferrandis para enlazar con la CV 500 dirección Saler.

Este año la Ronda de coches antiguos coincidirá con las manifestaciones feministas del 8M, que entre las 10.30 horas y las 12 horas tendrán el siguiente recorrido: Pl. San Agustín, Xàtiva, Colón, Palacio de Justicia, Paz, Reina y San Vicente Mártir, lo que provocará cortes de tráfico.