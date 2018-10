Raquel Ganau, corte de honor de la fallera mayor infantil: «Soy muy alegre y me gusta ayudar a los demás» Lunes, 8 octubre 2018, 00:27

¿Esperabas ser seleccionada?

Para nada. Era algo muy difícil. Todas eran muy guapas y simpáticas.

¿Qué te han dicho en la falla?

Me han dado todos la enhorabuena y me han dicho que me van a apoyar.

¿Y tus amigas en el colegio?

Me abrazaron y enseguida afirmaron que tengo mucha suerte de estar aquí.

¿Qué es lo que más te apasiona?

La Crida, las mascletaes y los castillos. Me gusta mucho la pólvora.

¿Qué te gusta de ti misma?

Siempre estoy muy alegre y me encanta ayudar a la gente.

¿Cuál es tu asignatura favorita?

Plástica, porque me cae muy bien la profesora y aprendemos mucho.

¿Qué aficiones tienes?

La gimnasia rítmica. Y ahora quiero apuntarme a ballet.