Raquel Avivar, corte de honor de la fallera mayor: «Me gustaría ser la elegida porque soy una amante de la fiesta» LOLA SORIANO VALENCIA. Miércoles, 3 octubre 2018, 01:34

Raquel viene de una comisión que califica como «muy humilde» y asegura que sus falleros son su pequeña gran familia.

-Seguro que descorchasteis cava, y más por su vinculación familiar con Dominio de Vega...

-Sí, la bodega la fundó mi abuelo y claro que brindamos. Mi abuelo no se esperaba esta sorpresa. Lloró cuando escuchó desde Requena el nombre de su nieta por la televisión.

«Adoro el maquillaje y me dedico a esta afición en verano»

-¿Por qué se apuntó a la falla Camino de Barcelona?

-Es la comisión de mis padres y la falla de mi vida.

-¿Su pareja es fallera? ¿Sabe que le espera un año de verle poco?

-Sí es fallero. Está ilusionado y es consciente de que estaré muy ocupada. Pero dice que se va a hacer amigo de todos los familiares de la corte para ir siguiéndonos en los actos.

-Ya participó en la preselección de 2006. ¿Qué prueba recuerda?. Destaque alguna de ahora.

-Tenía 9 años y recuerdo que aprendí temas de protocolo, como a usar los cubiertos. Y ahora nos han enfocado las pruebas para disfrutarlas. No han ido a crear momentos de tensión. Nos han unido y cada día hacían actividades en distintos grupos para que nos conociéramos todas.

-¿Por qué decidió dedicarse a la odontología y a qué se quiere dedicar?

-Desde pequeña he ido con frecuencia al dentista y tienes la sensación de que lo amas o lo odias, y yo lo amé. Es la profesión de mi vida. Estoy estudiando, es un año muy práctico pero me gustaría hacer odontopediatria.

-¿Alguna fallera mayor de Valencia referente?

-Carmen Sancho porque te gana por como se expresa y por cómo transmite a la hora de comunicar y eso es fundamental en una fallera mayor de Valencia.

-Aficiones de ocio y deporte...

-Deportivas no tanto, pero de ocio adoro ir al cine, leer, estar con mi gente y seguir el mundo de la moda y maquillaje. Soy autodidacta. En campañas de verano trabajo en perfumerías y es mi momento de exprimir esta afición.

-¿Se maquilló usted en su año de reinado?

-En mi año de fallera mayor para las presentaciones me maquillaba yo. Y me encanta maquillar. Sería genial hacer una masterclass.

-¿Tiene mascota?

-Sí, un perro, se llama 'Greco'.

-Un libro y el último viaje.

-Libro, 'En el nombre del viento' y el viaje que más me ha marcado es Marraquech por su multiculturalidad. Me llamó la atención la forma de vivir y la gastronomía.

-¿Qué plato echarías de menos si vivieras fuera?

-La tortilla de patata de mi madre, que la hace crudita. Tiene su truco. Me dice que ya me lo enseñará, pero que de momento no para que no me vaya pronto de casa.

-¿Te gustan los idiomas?

-Me gusta mucho el inglés y me encantaría aprender chino.

-¿Debe de tener la corte más voz?

-Creo que con los años la va adquiriendo, pero es la fallera mayor la que debe de dar voz a su corte.

-¿Quiere ser la fallera mayor? ¿Qué cualidades tiene para serlo?

-Me encantaría. Soy una persona que transmite, se sabe defender ante situaciones complicadas y me gusta conocer a gente nueva y soy una amante de las Fallas.

-¿Qué día de Fallas le gusta más?

-El día 15 porque la gente está al pie del cañón y porque no hay cansancio y la gente ayuda a plantar. Somos unos 130 falleros y son mi pequeña gran familia.

-¿Cuál es su artista preferido?

-El de mi año de reinado, Art en foc, y Jordi Palanca. Es una gran persona y me encantó su carroza de la fallera mayor infantil para la Batalla de Flores.