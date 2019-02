Primera fallera mayor sin lucir banda en la exaltación Evento. Noelia Ynat y Natalia Casanova, junto a Pau de los Ángeles y Felipe de los Ángeles. / foto shop Noelia Ynat elevó la consulta a la directiva de su falla para no llevar distinciones, al igual que los hombres ya no combinan sus trajes con un fajín según el cargo Santa María Micaela aprueba dejar al criterio de sus máximas representantes la decisión de portar el distintivo con la indumentaria o prescindir de él LOLA SORIANO Martes, 12 febrero 2019, 01:12

valencia. Banda sí o banda no. Ese es el eterno debate que todavía sigue dando mucho de qué hablar en las comisiones. Muchas fallas como Grabador Esteve, Almirante Cadarso, Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch, L'Antiga y Santa María Micaela-Martí l'Humà, ya hace años que tomaron la determinación de que fueran las propias falleras las que lo decidieran. En algunos casos se optó por sustituirlo por carambas y en otros por simplemente no llevar ni una cosa ni otra.

En el caso de Santa María Micaela, hace quince años que se decidió que fuera algo voluntario. Al principio eran menos las que apostaban por no llevar bandas y en la actualidad no lleva ninguna componente de la corte de esta comisión. La novedad, ahora, es que la fallera mayor de 2019, Noelia Ynat López, vivió recientemente en primera persona el acto de la exaltación, y la joven se ha convertido en la primera fallera mayor de esta comisión que no luce banda acreditativa.

No se trataba de un olvido, sino que la comisión dio el visto bueno a su representante de tener libertad para decidir si quería llevar o no este elemento. La propuesta partió de la misma joven. Lleva muchos años trabajando en pro de la fiesta, y en la comisión como delegada de Infantiles, pero consideraba que prefería ser discreta y no destacar llevando un distintivo.

La Junta explica que si no es requerida a instancia de parte, no entra en el debate

La idea se consultó al presidente, Felipe de los Ángeles, luego se consultó en la directiva y posteriormente se debatió en junta general. Al final, como explica el propio presidente «pensamos que por qué no dar el derecho a decidir si quiere llevarla o no. Se decidió que sea voluntario y que sean las representantes las que tengan la última palabra».

En ningún caso se trata de hacer menosprecio al símbolo, sino que la joven quería evitar ir distinguida o significada.

«Se adoptó la decisión con total naturalidad. Que cada fallera mayor decida. Igual que los hombres llevan el traje de valenciano y no portan un fajín rojo si son presidentes, porque nadie lleva el traje negro, y en este caso sería lo mismo. Y sí se sabe que es la fallera mayor porque en la Ofrenda o en la visita a exaltaciones va en una posición destacada», añade Felipe de los Ángeles.

Aclaran que es una decisión interna. «Como presidente apoyé que tuviera libertad y le advertí que o bien sería la única fallera mayor que no lleva banda o por el tiempo sería la primera de muchas».

Como curiosidad, y para dejar claro que se apuesta por la libertad de elección, en el caso de la fallera mayor infantil de Santa María Micaela, Natalia Casanova Carratalá, la niña sí que ha preferido portar la banda que le acredita como máxima representante de la comisión infantil. Lógicamente, su compañera Noelia Ynat consultó con los familiares de la niña si no les causaba ningún problema su decisión.

De los Ángeles recuerda que en el reglamento interno de su falla «todavía figura que los hombres llevan fajín con el color del cargo y, en realidad, está desfasado. Tendremos que revisar los términos del articulado para actualizarlo».

Consultado el asunto con la Junta Central Fallera, el secretario general, Ramón Estellés, detalla que el reglamento contempla la banda, pero que la Junta no ha entrado en el tema. Desconocían ayer la decisión, pero explican que hasta ahora son varias las fallas en las que las componentes de la corte no llevan el distintivo. También reconoce que hasta ahora no se había planteado ningún caso en fallera mayor de comisión y, por tanto, no había suscitado polémica. Del mismo modo, Estellés comentó que «La Junta, si no es requerida a instancia de parte, no entra en estos debates».

Aunque no se trate del mismo caso, cabe recordar que el pasado ejercicio la entonces vicepresidenta de Protocolo, Estefanía de Julio, no acompañaba la indumentaria con la banda de color gris que le acreditaba como miembro de la directiva, ya que alegaba que en su falla las mujeres no llevaban banda, y se produjo una protesta por una asistente a los plenos de la Junta, concretamente María Eugenia Maillo.

Entonces, el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, dijo que no iba a obligar a ninguna fallera a llevar ninguna banda. También recordó la discriminación, ya que los hombres ya no iban con el llamado traje de fallero, y hace tiempo que no llevaban fajín de presidente o directivo. Y añadió en ese momento que el reglamento fallero no estaba por encima de la Constitución, que marca la igualdad de hombres y mujeres.

No hay que olvidar que aunque no se ha tomado medida contra ninguna fallera por llevar caramba en lugar de banda o no llevar ninguna distinción, el tema se tendrá que debatir en un futuro en un congreso fallero para poder cambiar el reglamento fallero. En todo caso, tendrá que esperar, porque los presidentes de falla ya dejaron claro en la asamblea que no era momento de abrir el debate.