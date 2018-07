El presidente de la Interagrupación de Fallas recibe amenazas en su domicilio Irene Marsilla «Facha, Hijo de Puta y vigila tu alrededor…», dicen algunas de las notas que Jesús Hernández ya ha denunciado ante la Guardia Civil LAS PROVINCIAS Jueves, 12 julio 2018, 11:41

El presidente de la Interagrupación de Fallas de Valencia, Jesús Hernández, ha denunciado ante la Guardia Civil haber sufrido amenazas tanto en las redes sociales como en su domicilio. Según ha explicado en un comunicado, «no voy a consentir que algún niñato/a venga a amenazarme con notas en mi domicilio. Sí, notas manuscritas donde me dicen, 'Facha, Hijo de Puta y vigila tu alrededor'. Esto ya es demasiado».

Hernández asegura que «jamás» ha tenido problemas con nadie. «No he tenido una mala discusión con vecinos, ni con no vecinos», prosigue para poner en relieve que le «molesta» que «estando en una democracia, pensar y opinar de forma distinta te provoque conflictos y problemas».

Asegura también que se siente «vigilado cada segundo del día»: «Ver cómo persiguen todo lo que dices y opinas, control absoluto de tus redes sociales y la de tus amigos, pasando cualquier pequeña información o gesto a quien corresponda... Basta ya».

Por último, Hernández ha querido dejar claro que ha vivido «confrontaciones» con el Concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, y que «tendremos diferentes formas de ver las cosas, pero hemos llegado a muchos acuerdos y el respeto siempre ha estado y está presente. Nunca le faltaré el respeto a quien ejerce y me representa en cualquier ámbito de la vida».